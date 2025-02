Full Swing 3 su Netflix: trama, cast e curiosità

Martedì 25 febbraio debutta, nel nostro paese, Full Swing 3. La serie tv è visibile a partire dalle ore 09:00, sulla piattaforma di intrattenimento streaming Netflix.

Full Swing 3, regista e dove è girata

Ideata da H. Scott Salinas, la produzione seriale, con quella al via oggi, giunge alla terza stagione. Il titolo, anche nel nuovo capitolo, mira a raccontare le storie di alcuni dei golfisti più importanti e vincenti di sempre. Le loro vicende, durante i vari appuntamenti, si mischiano a quelle dei giovani professionisti emergenti, con il loro carico di sogni e speranze.

Le società che hanno curato la realizzazione della serie sono Pro Shop Studios, Box to Box Films e VOX Media Studios. La regia è a cura di Sam Billinge e Victoria Simpson. La terza stagione è composta da otto episodi, dalla durata di circa 50 minuti ciascuno. Netflix, come spesso avviene, li rilascia tutti insieme.

Full Swing 3, la trama

Al centro di Full Swing 3 ci sono alcuni dei golfisti più forti al mondo, le cui vicende sono raccontate senza alcun filtro. Fra i protagonisti delle nuove puntate c’è Scottie Scheffler. Originario degli Stati Uniti, ha esordito nel circuito professionistico nel 2019 ed è, attualmente, il numero 1 al mondo. Per lui, il 2024 è stato un anno da record, avendo vinto sia il The Masters, uno dei quattro tornei major, sia la medaglia d’oro nella gara individuale durante i Giochi Olimpici di Parigi.

Un focus, poi, è proposto su altri giocatori di assoluto livello, come Rory McIlroy e Bryson DeChambeau, oltre che Keegan Bradley.

Spoiler finale

Durante la terza stagione di Full Swing, inoltre, sono raccontate le vicende di Min Woo Lee e sua sorella Minjee. Le telecamere della serie hanno seguito i due, che hanno lavorato duramente per diventare il primo duo di fratello e sorella a partecipare alle Olimpiadi. Molto attesa anche la storia di Gary Woodland, che ha affrontato un duro percorso personale per tornare a gareggiare ad alti livelli dopo aver combattuto contro un tumore al cervello, che gli è stato diagnosticato nel 2019. Per la prima volta, infine, la narrazione coinvolge la Presidents Cup, competizione che oppone una selezione di atleti statunitensi ad altri che rappresentano il resto del mondo.

Full Swing 3, il cast

Di seguito l’elenco dei golfisti protagonisti delle nuove puntate di Full Swing, la cui terza stagione esordisce, nel nostro paese, a partire dalle ore 09:00 di martedì 25 febbraio.