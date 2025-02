Mediaset, palinsesti primavera 2025: da The Couple a Tutto quello che ho con Can Yaman

Sono varie le novità previste nei palinsesti Mediaset della primavera 2025. Di seguito elenchiamo le principali, molte delle quali sono offerte soprattutto sulla rete ammiraglia Canale 5.

Mediaset palinsesti primavera 2025, la staffetta GF-The Couple

Nei palinsesti primaverili di Canale 5 del 2025 spicca, in primis, la staffetta fra il Grande Fratello e The Couple. Il reality show, guidato da Alfonso Signorini, è iniziato lo scorso settembre. Nella Casa più spiata d’Italia, le luci si spegneranno alla fine di marzo, quando il pubblico a casa eleggerà il vincitore.

Il GF dovrebbe essere sostituito da The Couple, nuovo format con protagoniste alcune coppie di varia natura e guidato da Ilary Blasi, al ritorno su Canale 5 dopo l’esperienza estiva con Battiti Live. Non è noto, al momento, il destino de L’Isola dei Famosi: secondo voci non confermate, il programma dovrebbe tornare alla fine della stagione, con al timone Veronica Gentili.

Sempre a marzo, tornano due show molto amati: stiamo parlando de Lo Show dei Record, condotto da Gerry Scotti da mercoledì 5 marzo, e il Serale di Amici, talent di Maria De Filippi che anima il sabato sera. Ad aprile, più precisamente il 2 e il 23 aprile, si svolgono le semifinali di Coppa Italia.

Le nuove fiction di Canale 5

Per quanto riguarda la programmazione delle fiction, nei palinsesti primaverili della rete ammiraglia Mediaset vi sono alcuni nuovi arrivi. Il venerdì sera, dopo la fine de Le onde del passato, arriva Tutto quello che ho, con protagonista un’avvocata interpretata da Vanessa Incontrada. Prossimamente, gli appassionati possono ammirare Il Turco, miniserie ad alto budget che coinvolge l’attore Can Yaman. La domenica, in prima serata, continua la soap opera turca Tradimento, proposta tutti i giorni anche nel daytime.

Mediaset palinsesti primavera 2025, le altre reti

Per quanto riguarda le altre reti Mediaset non sono attese novità di rilievo nella primavera 2025. Su Rete 4 è protagonista l’informazione politica e sociale con i talk di prima serata. Essi, dal lunedì alla domenica, sono Quarta Repubblica, È sempre Cartabianca, Fuori dal coro, Dritto e rovescio, Quarto Grado e Zona Bianca.

Su Italia 1, invece, prosegue il raddoppio settimanale de Le Iene. Il programma di inchieste, realizzato da Davide Parenti, sarà visibile, in diretta, sia la domenica che il martedì. In quest’ultima giornata, nelle prossime settimane, dovrebbe esordire la nuova edizione de Le Iene Inside, format nel quale uno degli inviati della trasmissione approfondisce un determinato caso di cui si è occupato in passato.