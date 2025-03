Centenario Andrea Camilleri, le iniziative: gli omaggi della Rai, una collana dedicata dall’editore Sellerio

Lunedì 3 marzo, la Rai ha presentato, in conferenza stampa, le tante iniziative previste in occasione del centenario dalla nascita di Andrea Camilleri. Come immaginabile, nel fitto calendario di eventi è protagonista la TV di Stato.

Centenario Andrea Camilleri, le proposte della Rai

In occasione del centenario di Andrea Camilleri, la Rai ha annunciato una serie di omaggi. Il più atteso è realizzato da Rai Documentari. Tale direzione sta lavorando ad un documentario dedicato alla vita ed alla carriera del grande scrittore.

La produzione sarà diretta da Francesco Zippel. Sia Rai Teche che Rai Cultura mettono a disposizione delle interviste realizzate nei decenni a Camilleri. Infine, attesi degli speciali firmati Rai Fiction e Palomar. Per anni, hanno curato insieme la realizzazione delle puntate de Il Commissario Montalbano, personaggio nato dalla penna di Camilleri.

Arriva una collana firmata dall’editore Sellerio

Come riporta l’Ansa, a margine della conferenza stampa, Carlo Degli Esposti della Palomar ha ammesso: “La Rai sta preparando anche la messa in onda di tutte le repliche di Montalbano. Mi piacerebbe rifare ciò che è stato fatto per i 90 anni di Andrea, quando organizzammo da un giorno all’altro una festa a sorpresa, usando per la prima volta Via Asiago a Roma come un palco. Vorrei fare una cosa simile anche per il centenario, magari con Fiorello, che è stato un grande amico di Camilleri“.

Nella conferenza stampa dedicata alle iniziative per il centenario di Andrea Camilleri ha partecipato Antonio Sellerio. Il patron dell’omonima casa editrice ha annunciato una nuova collana di libri dedicati allo scrittore. In totale, è previsto il rilascio di dodici tomi. Le presentazioni di essi sono firmate da importanti autori italiani. Nel progetto sono coinvolti anche Alessandro Barbero, Zerocalcare e Luciano Canfora.

Centenario Andrea Camilleri, tutti gli altri programmi, anche a livello internazionale

Le iniziative dedicate ad Andrea Camilleri prendono il via il 15 e il 16 marzo. Al Teatro Piccinini di Bari è proposto lo spettacolo Un sabato con gli amici di Mario Grosso. Al Teatro Vittorio Emanuele di Messina spazio a Il colore del sole. Lo spettacolo, tratto dall’omonimo romanzo, è anticipato dalla messa in onda di una intervista realizzato a Camilleri da Ugo Gregoretti.

Al Teatro Argentina di Roma, invece, attori e registi hanno aderito ad un progetto interessante. Esso consiste nella lettura delle lettere che Andrea Camilleri ha scritto fino al 1960 alla sua famiglia. Tali missive non sono inedite. Negli scorsi mesi, sono state rese pubbliche nel libro Vi scriverò ancora, edito da Sellerio. A Teatro, le lettere sono recitate, fra gli altri, da Donatella Finocchiaro e Sergio Rubini.

Infine, il fitto calendario di eventi dedicati ad Andrea Camilleri contiene appuntamenti all’estero. Essi sono organizzati con il Ministero per gli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale. L’istituzione ha coinvolto centri culturali di importanti città del mondo, che ospitano degli incontri dedicati allo scrittore. Tantissime le metropoli coinvolte, sia in Europa che negli Stati Uniti. Fra esse, spiccano New York, Miami, Madrid, Pechino, Atene ed Algeri. Con loro anche Addis Abeba, Berlino, Rio De Janeiro, Singapore e Varsavia.