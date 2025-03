Che tempo che fa, NOVE e il filo rosso che unisce (ancora) Fabio Fazio alla Rai

Gli spettatori abituali se ne saranno accorti. Da qualche tempo a questa parte, infatti, c’è un filo rosso che sembra unire Che tempo che fa, trasmissione guidata da Fabio Fazio su NOVE, e la Rai, che per anni ha ospitato il format.

Che tempo che fa Rai, nella puntata di ieri protagonista Stefano De Martino

L’ultimo esempio del legame che continua ad unire Che tempo che fa alla Rai risale a poche ore fa ed è destinato a fare non poco rumore. Nella puntata di domenica 2 marzo, infatti, Fabio Fazio ha accolto, prima per una intervista singola e poi nella rubrica de Il Tavolo, il collega Stefano De Martino. Quest’ultimo è uno dei volti di spicco dell’intrattenimento della TV di Stato. Qui guida, ottenendo importanti ascolti, sia Affari Tuoi che Stasera tutto è possibile, rispettivamente visibili su Rai 1 e Rai 2.

Durante i vari interventi nello show di NOVE, sono stati numerosi i riferimenti ai due impegni Rai, con tanto di pacchi blu, simbolo di Affari Tuoi, che sono stati utilizzati ne Il Tavolo per una gag.

La nota del Movimento 5 Stelle

La partecipazione di Stefano De Martino a Che tempo che fa non è passata inosservata. Gli esponenti del Movimento 5 Stelle della Vigilanza Rai hanno espresso i propri dubbi in una nota. In essa, si sottolinea: “La Rai autorizza con leggerezza la partecipazione di suoi volti di punta sulle reti concorrenti, depotenziando i propri programmi“. Su De Martino vengono sollevati dei dubbi: “Un conduttore che già raccoglie ottimi ascolti, ha bisogno di fare promozione sul NOVE? A chi serve davvero questa ospitata, a De Martino o a Fazio? È solo una coincidenza che entrambi abbiano lo stesso agente?”.

Che tempo che fa Rai, tutti i precedenti

Ma come detto, quello di Stefano De Martino non è altro che l’ultimo esempio del forte legame che continua ad esserci fra Che tempo che fa e la Rai. Ne Il Tavolo, ogni settimana ci sono Max Giusti e Simona Ventura. Con essi, non mancano i riferimenti ai loro format della TV di Stato, ovvero 99 da battere e Citofonare Rai 2.

Alla vigilia del Festival di Sanremo, invece, Fazio ha intervistato il conduttore e direttore artistico Carlo Conti. Sette giorni dopo ha dato spazio ad Antonella Clerici. La presentatrice, in onda su Rai 1 con È sempre mezzogiorno, ha parlato dell’esperienza da co-conduttrice a Sanremo e di The Voice Senior. A novembre, Fazio aveva dialogato con Alberto Matano e Francesca Fagnani. Nella prima parte di stagione, poi, il conduttore ha spesso parlato di Ballando con le stelle, accogliendo, ad esempio, Anastasia Kuzmina, Bianca Guaccero e Giovanni Pernice.

Fazio Fazio, dunque, sembra guardare molto spesso in casa Rai per costruire le proprie puntate, rischiando di trasformare, la domenica sera, NOVE in una sorta di rete succursale della TV di Stato.