Onore al merito, la conferenza stampa: il programma incentrato sui Cavalieri della Repubblica

Giovedì 6 marzo, la Rai ha presentato, in conferenza stampa, Onore al merito. Si tratta del nuovo format di Laura Chimenti, al via, in seconda serata su Rai 3, da domenica 9 marzo. Il format racconta le storie delle persone a cui è stata conferita dal Presidente della Repubblica l’onorificenza di Cavaliere del Lavoro. Oltre alla conduttrice, all’incontro presenzia Paolo Corsini, Direttore Approfondimento Rai. Inoltre, c’è Maurizio Sella, Presidente della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro.

Onore al merito conferenza stampa, parte l’incontro

La conferenza stampa inizia con le parole del Direttore Paolo Corsini: “Il concetto da cui siamo partiti con questa idea è il legame fra il servizio pubblico e il merito. La Rai ha il compito di valorizzarlo, condividendo con il pubblico storie di successo ed offrendo esempi positivi, soprattutto per le nuove generazioni. Il racconto non è solo celebrativo, ma vogliamo dare un contributo per avere una società motivata. I protagonisti sono i Cavalieri del Lavoro, in un viaggio stimolante alla ricerca delle persone che contribuiscono a rendere grande il marchio del Made in Italy“. Poi aggiunge: “Sono orgoglioso di questa produzione e stiamo già lavorando ad una seconda edizione, da mandare in onda in autunno“.

Maurizio Sella: “Il titolo che avete scelto è bello. Noi trascorriamo la nostra vita e il concetto di merito è sempre presente. Ben 170 Cavalieri hanno fondato da zero un’azienda. Una parte del turismo viene in Italia per motivi di lavoro, per dialogare con i capitani d’impresa. I giovani dovrebbero essere i più interessati a questo format, traendo i consigli per fare a loro volta impresa. Nel nostro settore ci sono anche i manager e le aziende famigliari. Queste ultime sono straordinarie e sono considerate tali solo se c’è almeno un famigliare con un ruolo apicale“.

La conduttrice Laura Chimenti

Ancora Maurizio Sella, che dichiara: “I Cavalieri del Lavoro, per essere tali, devono avere un comportamento impeccabile, senza problemi giudiziari o altre problematiche. Nelle selezioni che ci portano ad individuare i Cavalieri la specchiata condotta è l’elemento base. La moralità dev’essere rispettata fino in fondo. Infine, è fondamentale la ricerca dell’immagine e del design, che sia nel contenuto o nel contenitore“.

La conferenza stampa di Onore al merito procede con le dichiarazioni di Laura Chimenti. La conduttrice: “La prima stagione è composta da otto puntate. Ho notato che tutti gli imprenditori protagonisti hanno intuizione, genialità e umanità. Considerano le loro aziende e i dipendenti come famiglia, con grandi iniziative di welfare, fra corsi di yoga e il nutrizionista nelle mense. Il programma dovrebbe essere visto dai giovani, ci sono storie di nascita e rinascita. Ogni storia mi ha colpito”.

Onore al merito conferenza stampa, le domande dei giornalisti

La conferenza stampa di Onore al merito va avanti con le domande. Laura Chimenti: “Il nostro non è un racconto lineare, con tagli di interviste diverse e musica accattivante contiamo di attirare l’attenzione dei giovani. Abbiamo intervistato, fra gli altri, Francesco Casoli, Debora Paglieri di Felce Azzurra e Marco Zigon“. Maurizio Sella, invece, chiarisce una curiosità: “L’onorificenza del Cavaliere del Lavoro può essere revocata, ma solo dal Presidente della Repubblica. Per il momento è capitato una sola volta”. Giunge al termine l’incontro.