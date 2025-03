Campionati europei atletica indoor 2025: le gare, gli italiani coinvolti e la programmazione tv Rai

Giovedì 6 marzo prendono il via i Campionati Europei di atletica indoor 2025. Quella al via oggi è la 38esima edizione della competizione.

Campionati Europei atletica indoor 2025, quattro giorni di gare

I Campionati europei di atletica indoor, nell’edizione del 2025, si svolgono nei Paesi Bassi. In particolare, il torneo, sempre molto atteso, va in scena dall’Omnisport di Apeldoorn, un impianto polivalente utilizzato anche per il ciclismo al coperto. Sono quattro le giornate previste di gara, dal 6 al 10 marzo.

In totale, sono attesi tredici eventi maschili ed altrettanti dedicati alle discipline femminili. Inoltre, è assegnato un titolo misto, ovvero la staffetta 4 x 400. Nell’ultima edizione, svolta ad Istanbul nel 2023, il nostro paese ha chiuso al quarto posto nel medagliere, con all’attivo due medaglie d’oro e quattro di argento.

I Campionati Europei di atletica indoor partono ufficialmente oggi, giovedì 6 marzo, alle 17:25 circa, quando prende il via la cerimonia inaugurale.

La Rai garantisce la visione in diretta e in chiaro dell’evento

In Italia, i Campionati Europei di atletica indoor sono visibili in diretta e in chiaro. A tal proposito, il punto di riferimento è la Rai, che ha acquisito i diritti televisivi per trasmettere l’evento.

Tutte e quattro le giornate di gara sono proposte, in tempo reale e in modo integrale, su Rai Sport HD, rete tematica fruibile sul canale 58 del digitale terrestre. Inoltre, è possibile seguire la competizione in diretta streaming tramite il portale Rai Play.

Coloro che hanno il compito di commentare le sfide sono Luca Di Bella e Giuseppe Tilli. In mixed zone, per svolgere le interviste ai protagonisti, c’è Elisabetta Caporale.

Campionati Europei atletica indoor 2025, gli atleti italiani più attesi

Numerosi gli atleti italiani impegnati nei Campionati Europei di atletica indoor 2025. Fra i protagonisti più attesi ci sono, in primis, Zane Weir e Samuele Ceccarelli. Il primo, due anni fa, ha portato a casa la medaglia d’oro nella specialità del getto del peso. Il secondo, invece, è stato il più veloce nei 60 metri. Entrambi tornano quest’anno in gara, con l’obiettivo, decisamente molto ambizioso, di confermarsi sugli stessi livelli.

Da tenere sotto controllo, poi, la finale del salto in lungo. Le speranze azzurre sono riposte su Mattia Furlani, vicecampione del mondo nell’indoor e medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi. Nel già citato getto del peso, anche Leonardo Fabbri spera di portare a casa un risultato molto importante. Infine, le attenzioni sono rivolte verso Andy Diaz Hernandez, medaglia di bronzo olimpica nel salto triplo.