L’Eredità Speciale Sanremo, su Rai 1 un viaggio nella storia della kermesse con Frassica e Settembre

Sabato 8 marzo, su Rai 1 è in onda L’Eredità Speciale Sanremo. Lo show, eccezionalmente visibile in prima serata, dalle ore 21:20, è guidato dal solito Marco Liorni.

L’Eredità Speciale Sanremo, omaggio al Festival

Con L’Eredità Speciale Sanremo, il padrone di casa intende effettuare un sentito omaggio alla storia del Festival di Sanremo. La kermesse, terminata meno di un mese fa e guidata, con grande successo, da Carlo Conti, è giunta alla 75esima edizione.

Lo show mira a ripercorrere tutti i momenti più iconici ed emozionati verificatosi sul palco dell’Ariston. Inoltre, spazio a retroscena inediti e testimonianze esclusive raccolte direttamente dai protagonisti dell’ultima edizione del Festival, vinta da Olly con Balorda Nostalgia.

La società di produzione che ha curato la realizzazione dello Speciale è la Banijay Italia. Oltre che in televisione, la trasmissione è fruibile in diretta streaming ed on demand tramite il sito Rai Play.

Il montepremi a diposizione donato in beneficenza

L’Eredità Speciale Sanremo contiene tutti gli elementi tipici del quiz, che quotidianamente sulla rete ammiraglia ottiene ottimi ascolti. Al fianco di Liorni ci sono le professoresse Linda Pani e Greta Zuccarello. I concorrenti, tutte celebrità in qualche modo collegate al Festival, si cimentano in una serie di prove ideate per l’occasione.

La competizione culmina, per i più bravi, nel Triello, che proprio come nel gioco tradizionale permette di individuare il campione. Esso si cimenta nell’oramai iconica Ghigliottina. Il montepremi a disposizione è interamente devoluto in beneficenza alla Fondazione We World, ONG impegnata in varie parti del mondo per difendere i diritti delle donne e dei bambini.

L’Eredità Speciale Sanremo, gli ospiti previsti

Nel corso de L’Eredità Speciale Sanremo si cimentano nello show varie celebrità. In primis c’è il rapper Clementino, giudice di The Voice Senior e fra i protagonisti della serata dei duetti nell’ultima kermesse, quando ha omaggiato Pino Daniele in coppia con Rocco Hunt. Spazio a Nino Frassica, che ha co-condotto la seconda serata del Festival e che è stato varie volte ospite all’Ariston.

C’è Leonardo De Amicis, storico Direttore d’orchestra. Prevista la partecipazione di Sabrina Salerno, che a Sanremo ha gareggiato una sola volta, nel 1991, cantando con Jo Squillo la hit Siamo donne. Infine, ci sono due artisti che hanno arricchito l’edizione 2025. Stiamo parlando di Marcella Bella, che ha firmato il brano Pelle diamante, e Settembre. Quest’ultimo, al suo esordio nel format, ha vinto, dopo un lungo e difficile percorso, nel circuito delle Nuove proposte con Vertebre.