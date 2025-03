Eurovision Song Contest 2025, edizione all’italiana: da Corsi a Ponte, il nostro paese protagonista

L’edizione 2025 dell’Eurovision Song Contest è sempre più nel segno dell’Italia. Dai concorrenti in gara al cast di conduttrici, il nostro paese è protagonista dello show.

Eurovision Song Contest 2025 Italia, il nostro rappresentante è Lucio Corsi

Il nome del Belpaese all’Eurovision Song Contest 2025 è rappresentato, in primis, da Lucio Corsi. Il cantante ha ottenuto la qualificazione alla kermesse dopo l’exploit ottenuto al Festival di Sanremo. Il vincitore Olly, infatti, ha rinunciato a gareggiare e per questo il diritto a cantare in quel Basilea, dove si svolgerà la manifestazione canora, è andato all’autore di Volevo essere un duro. Una hit, questa, che pochi giorni fa ha ottenuto il disco d’oro e che all’Ariston ha permesso a Corsi di vincere il prestigioso Premio della Critica Mia Martini.

Tutta l’Italia, invece, è il titolo della canzone con la quale San Marino spera di vincere l’Eurovision Song Contest 2025. Lo Stato, poche settimane orsono, ha tenuto una manifestazione per selezionare il proprio rappresentante alla kermesse internazionale. Ad avere la meglio è stato proprio il singolo del dj e producer italiano Gabry Ponte, che Carlo Conti aveva scelto come sigla di Sanremo.

L’Espresso macchiato della discordia

Ma dell’Italia, durante l’Eurovision Song Contest 2025, si continua a parlare grazie all’Estonia. Lo Stato gareggerà nello show, al via il 13 maggio prossimo, con Tommy Cash. Un artista dallo stile provocatorio ed amante del Belpaese, che ha deciso di omaggiare (a modo suo) con Espresso Macchiato. Una canzone che è divenuta subito virale e ricca di riferimenti alle tradizioni e (soprattutto) agli stereotipi che da sempre accompagnano l’Italia nel mondo. E, a tal proposito, non sono mancate le polemiche, soprattutto per il passaggio del testo in cui è citata la mafia. Anche l’Albania ha deciso di scommettere sull’italianità con gli Shkodra Elektronike, duo composto da Beatrice Gjergji e Kole Laca, he da trent’anni vivono nel territorio nostrano.

Eurovision Song Contest 2025 Italia, Michelle Hunziker conduce la finale

Infine, nonostante la kermesse si svolga in Svizzera, c’è un po’ di tricolore nei conduttori. Come confermato dall’organizzazione, infatti, la finale di sabato 17 maggio è guidata da una veterana della televisione italiana. Stiamo parlando di Michelle Hunziker, che nei decenni di carriera ha presentato format di grande successo come Striscia la Notizia!, Paperissima, il Festival di Sanremo, All Together Now e il FestivalBar.

Come oramai da consuetudine, l’Eurovision Song Contest 2025 è trasmesso, in diretta, sulla Rai. In particolare, le semifinali del 13 e 15 maggio sono nei palinsesti di Rai 2. La finale, invece, è fruibile su Rai 1. Il commento è dell’inedita coppia composta da Gabriele Corsi e Big Mama.