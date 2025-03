Stasera in tv mercoledì 19 marzo 2025 – Tutti i programmi in onda

Stasera in tv mercoledì 19 marzo 2025. Su Rai3, l’attualità con il programma condotto da Federica Sciarelli, Chi l’ha visto? Su Italia 1, il film Red, con Bruce Willis.

Stasera in tv mercoledì 19 marzo 2025, Rai

Su Rai1, alle 21.30, il programma evento Il Sogno. Undici anni dopo “I dieci comandamenti” Roberto Benigni torna con uno show sull’Europa che si annuncia “fatto di stupore, sorprese, verità e bellezza”. Il mattatore toscano, unico interprete maschile italiano ad aver vinto l’Oscar come Migliore attore, ci invita ad esplorare il mondo attraverso i sogni.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con Chi l’ha visto? Tra i tanti casi al centro della puntata di questa sera c’è quello di Marco, uscito di casa una mattina di aprile e scomparso senza lasciare tracce. I familiari non hanno mai smesso di cercarlo, temono possa essere in difficoltà e chiedono l’aiuto di tutti. Federica Sciarelli lancia un nuovo appello.

Su Rai5, alle 21.15, il programma Art Night. Il reportage presentato oggi da Neri Marcorè è dedicato al Correggio (1489-1534), uno dei maggiori pittori del Rinascimento italiano, riscoperto nei secoli insieme ad alcune opere, come la Camera della Badessa, nel Convento di S. Paolo a Parma.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Fuori dal coro. “Donald Trump dice brutalmente e senza ipocrisia quello che tutti sanno”: parola di Mario Giordano, che in queste settimane, come gli altri conduttori dei talk di approfondimento, si occupa dei nuovi equilibri internazionali determinati dalle decisioni e dagli annunci del Presidente americano.

Su Canale 5, alle 21.20, il talent Lo show dei record Anche in questa edizione condotta da Gerry Scotti i record acquatici tornano protagonisti nella piscina termale più profonda al mondo, la Y 40 di Montegrotto (PD). Umberto Pellizzari documenta le sfide, affiancato dal nuovo giudice Simone Barlaam, pluricampione paralimpico di nuoto.

Su La7, alle 21.15, Una giornata particolare. “Via Rasella: l’attacco e le Fosse Ardeatine” è il titolo della puntata del programma di Aldo Cazzullo. Una ricostruzione dell’agguato di un gruppo di partigiani ai nazisti e la più atroce rappresaglia che portò alla morte 335 italiani.

Su Tv8, alle 21.30, il reality 4 Ristoranti. Al via la 10° edizione del reality di Alessandro Borghese. Stasera è alla ricerca della migliore pizzeria d’Italia tra Palazzo Petrucci (Napoli), Impastatori Pompetti (Roseto degli Abruzzi), Cascina dei Sapori (Rezzato) e Cambia-Menti (San Leucio).

Su Real Time, alle 21.30, il reality The Golden Bachelor – Non è mai troppo tardi per innamorarsi. Le ladies in villa sono rimaste ormai in 7 e se la devono giocare fino all’ultimo. Quale migliore occasione di una masterclass di tango? Ascanio le raggiunge in giardino con due tangheri.

I film di questa sera mercoledì 19 marzo 2025

Su Rai2, alle 21.20, il film d’azione del 2018, di Antoine Fuqua, The Equalizer 2 – Senza perdono, con Denzel Washington, Melissa Leo. Robert McCall (Denzel Washington), ex agente della Cia, vive a Boston e si guadagna da vivere facendo l’autista. Ma quando la sua amica Susan finisce nei guai durante le indagini su un apparente omicidio-suicidio avvenuto a Bruxelles, McCall decide di rientrare in azione per fare giustizia.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film thriller del 1998, di Brian De Palma, Omicidio in diretta, con Gary Sinise, Nicolas Cage. Durante un incontro di boxe, un killer uccide il ministro della Difesa statunitense. I 14.000 spettatori si trasformano così in possibili sospetti, complici o testimoni dell’omicidio.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’azione del 2010, di Robert Schwentke, Red, con Bruce Willis, Morgan Freeman. Frank Moses (Bruce Willis), un agente della Cia a riposo, viene raggiunto da una squadra di assassini che vogliono ucciderlo. Lui e isuoi ex compagni, Marvin (John Malkovich), Joe (Morgan Freeman) e Victoria (Helen Mirren), sono diventati per la stessa agenzia scomodi testimoni da eliminare.

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film di fantascienza del 2014, di Christopher Nolan, Interstellar, con Matthew McConaughey. In un prossimo futuro, la vita sulla Terra è diventata difficile. L’ex astronauta Cooper intraprende un viaggio intergalattico alla ricerca di un pianeta adatto ad accogliere l’umanità.

Su Iris, alle 21.15, il film d’azione del 1991, di Tony Scott, L’ultimo boy scout – Missione: Sopravvivere, con Bruce Willis. Il detective Joe Hallenbeck viene incaricato di proteggere una spogliarellista. Quando la donna viene uccisa, Joe scopre che dietro l’omicidio si nasconde un importante uomo d’affari.

Stasera in tv mercoledì 19 marzo 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 1980, di Paul Schrader, American Gigolò, con Richard Gere, Lauren Hutton. Julian, noto gigolò di Los Angeles, s’innamora di Michelle, moglie di un senatore. Ma un giorno una delle sue clienti viene uccisa e lui è il principale sospettato dell’omicidio.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 1993, di Chris Columbus, Mrs. Doubtfire – Mammo per sempre, con Robin Williams. Dopo il licenziamento, Danny divorzia dalla moglie e perde l’affidamento dei figli. Per potergli stare vicino, decide di travestirsi da donna e si fa assumere come governante.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film d’azione del 2020, di Derrick Borte, Il giorno sbagliato, con Russell Crowe, Caren Pistorius. Rachel, in ritardo al lavoro, si trova a discutere al semaforo con uno sconosciuto. Ma la donna non s’immagina proprio che alla guida c’è lo psicopatico Tom: è l’inizio di un incubo.