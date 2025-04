Stasera in tv martedì 1 aprile 2025. Su Rai3, il film con Billy Crystal, Stai con me oggi? Su Italia 1, l’attualità con il programma condotto da Veronica Gentile, Le Iene.

Stasera in tv martedì 1 aprile 2025, Rai

Su Rai1, alle 21.30, il telefilm Morgane – Detective geniale, con Audrey Fleurot. Due episodi: il primo s’intitola, “L’effetto rastrello”. Morgane (Audrey Fleurot) si ritrova al fianco di Karadec per risolvere un nuovo caso: l’omicidio di una donna che sembra essere collegato a quello di altre tre vittime, tutte uccise di sabato; Morgane è certa che si tratti di un serial killer. A seguire, “Coccinella septempunctata”.

Su Rai2, alle 21.20, il comedy show Stasera tutto è possibile. Che uno show di Rai2 superi gli ascolti dei programmi in onda in contemporanea sulle ammiraglie è una vera e propria anomalia. L’impresa riesce ogni martedì a Stefano De Martino, che stasera anima la penultima puntata di un’edizione da record, affiancato da Biagio Izzo e Francesco Paolantoni.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.25, l’attualità con E’ sempre Cartabianca. Il futuro dell’Ucraina, i rapporti tra Europa e Stati Uniti, le divisioni su questo tema all’interno di maggioranza e opposizione, senza dimenticare la guerra tra Israele e Hamas: Bianca Berlinguer segue da vicino l’evolversi della situazione e ne parla con i suoi ospiti, su tutti l’immancabile Mauro Corona.

Su Canale 5, alle 21.00, Calcio Coppa Italia: Empoli-Bologna. Allo Stadio Carlo Castellani l’Empoli allenato da Roberto D’Aversa affronta il Bologna di Vincenzo Italiano nella semifinale di andata di Coppa Italia. La gara di ritorno si giocherà allo Stadio Dall’Ara di Bologna il 24 aprile. La vincente disputerà la finale all’Olimpico di Roma il 14 maggio contro Inter o Milan.

Su Italia 1, alle 21.20, l’attualità con Le Iene. Tra i tanti argomenti toccati dagli inviati di Davide Parenti nel programma condotto da Veronica Gentili c’è anche la cronaca nera, con un’attenzione particolare ai delitti che dopo tanti anni fanno ancora parlare, come la strage di Erba e l’omicidio di Chiara Poggi, caso che è stato appena riaperto.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Di martedì. Uno sguardo attento all’attività di Governo, ma anche all’opposizione. Giovanni Floris monopolizza da un decennio questa serata della settimana con un talk politico arricchito dalla copertina satirica e dai sondaggi di Nando Pagnoncelli.

Su Tv8, alle 21.30, il reality Dinner Club. Seconda serata del reality con Carlo Cracco e sei attori famosi alle prese con cene da preparare in compagnia. Nella terza puntata lo chef stellato è in Sardegna con Diego Abatantuono, nella quarta è con Valerio Mastandrea in Cilento.

Su Nove, alle 21.30, il docu-reality Wanna. Prima parte della docu-serie di Alessandro Garramone, lanciata da Netflix nel 2022, che ripercorre la vicenda della “regina delle televendite” Wanna Marchi, condannata per associazione a delinquere finalizzata alla truffa aggravata nel 2006.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Primo appuntamento. Stasera al ristorante di Flavio Montrucchio, un brillante ex collegiale incontra una performer per una cena dai toni divertenti. Amalia, ex ballerina di boogie, farà la sua conoscenza con Ferruccio, mentre Deborah incontra il timido Paolino.

I film di questa sera martedì 1 aprile 2025

Su Rai3, alle 21.20, il film commedia/drammatico del 2021, di Billy Crystal, Stai con me oggi? con Tiffany Haddish, Billy Crystal. Charlie Burnz (Billy Crystal), famoso commediografo affetto da una grave malattia, conosce Emma Payge (Tiffany Haddish), una cantante di strada di New York. Tra i due nasce immediatamente un’amicizia in grado di vincere la differenza di età e ridefinire il significato delle parole “amore” e “fiducia”.

Su Rai5, alle 21.15, il film commedia del 2020, di Elisa Amoruso, Maledetta primavera, con Manon Bresch, Emma Fasano. La quattordicenne Nina si trasferisce con la famiglia in un quartiere nella periferia di Roma. La giovane non è entusiasta, ma l’incontro con Sirley cambierà la sua vita.

Su La 5, alle 21.40, il film commedia del 2009, di Nancy Meyers, E’ complicato, con Meryl Streep, Alec Baldwin. Divorziati da 10 anni e con i figli adulti, Jane e Jake si ritrovano. Lui, alle prese con una nuova e giovane moglie, fa di tutto per riconquistare Jane, che ha un nuovo spasimante.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 1976, di Luciano Salce, Il secondo tragico Fantozzi, con Paolo Villaggio. Il povero Fantozzi vive un’altra serie di disavventure. Dopo aver rivisto per l’ennesima volta il film preferito dal direttore, “La corazzata Potemkin”, tenta anche il suicidio.

Stasera in tv martedì 1 aprile 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film fantastico del 2018, di Ruben Fleischer, Venom, con Tom Hardy, Michelle Williams, Woody Harrelson. Il giornalista Eddie Brock vuole portare alla luce gli esperimenti illegali del Dott. Drake. Ma durante le indagini, viene contaminato da un organismo alieno e si trasforma in Venom.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film western del 2010, di Joel e Ethan Coen, Il Grinta, con Jeff Bridges, Hailee Steinfeld. La quattordicenne Mattie Ross è determinata a vendicare la morte del padre, ucciso da Tom Chaney. Ingaggia così l’anziano sceriffo Rooster Cogburn per dare la caccia all’assassino.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 1991, di Barry Sonnenfeld, La Famiglia Addams, con Anjelica Huston, Raul Julia. Per impadronirsi delle ricchezze di Morticia e Gomez Addams, un truffatore finge di essere lo zio, scomparso da anni. Tra mille equivoci, il suo piano verrà però scoperto.