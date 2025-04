Martedì 1° e mercoledì 2 aprile, NOVE manda in onda Wanna. La docuserie, dedicata a Wanna Marchi e a sua figlia Stefania Nobile, è proposta in prima serata, dalle ore 21:20 circa.

Wanna NOVE, regista e dove è girata

Wanna è una produzione originale della Fremantle Media. L’ideatore del titolo, invece, è Alessandro Garramone.

La produzione evento è inedita in televisione in chiaro, anche se nel settembre del 2022 è stata rilasciata dalla piattaforma satellitare Netflix. In quella occasione, il titolo era articolato in quattro episodi, ognuno dei quali aveva una durata di circa 50 minuti.

NOVE, invece, ha deciso di condensare tali appuntamenti, suddividendoli in due prime serate, ognuna delle quali è in programmazione per circa due ore. Wanna vanta, nel 2023, una candidatura ai Nastri d’argento nella categoria della Miglior docuserie.

Wanna NOVE, la trama

Al centro della produzione, come già detto, vi è la vita privata e professionale di Wanna Marchi. Nata in Emilia Romagna nel 1942, ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo all’interno delle radio.

Fra gli anni ’70 ed ’80 inizia a farsi notare per le televendite, che esegue con uno stile unico, che diventa progressivamente sempre più aggressivo.

Nel 1983, arriva il primo, importante momento di svolta. La protagonista inizia a condurre il Wanna Marchi Show, un format nel quale eseguiva le televendite di alcuni prodotti pseudo-dimagranti in compagnia della figlia Stefania Nobile. Marchi acquisisce sempre più popolarità, grazie alle televendite accompagnate da urla ed insulti agli spettatori.

La crisi finanziaria e gli arresti

L’impero guidato da mamma e figlia, come racconta il documentario visibile sulla rete Discovery, inizia a sgretolarsi nel 1990, quando Marchi è arrestata con l’accusa di bancarotta fraudolenta. Nel 1996, con la figlia e Mario Pacheco do Nascimento, fonda un’altra società di televendite, ma nel 2001 una serie di servizi di Striscia la Notizia! svelano una serie di attività illecito, che portano ad un lungo processo giudiziario e ad una condanna.

Wanna NOVE, le testimonianze

Nel corso del doppio appuntamento di Wanna prendono la parola numerosi ospiti, che hanno avuto, in modi diversi, ruoli centrali nella storia di Marchi. Fra essi spicca Jimmy Ghione, storico inviato di Striscia la Notizia! che si è occupato a lungo proprio della vicenda. Prendono la parola le protagoniste Wanna Marchi e la figlia Stefania Nobile, oltre al già citato Mario Pacheco do Nascimento. Spazio, inoltre, all’esperto di televendite Roberto Da Crema, oltre ad alcuni giornalisti italiani, fra cui Peter Gomez e Stefano Zurlo.