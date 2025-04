Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore dal 7 all’11 aprile 2025 promettono una settimana ricca di colpi di scena e rivelazioni sconvolgenti. Al centro dell’attenzione ci sarà Adelaide di Sant’Erasmo, pronta a svelare un segreto a lungo custodito: l’identità del padre di Odile.

Scopriamo insieme le anticipazioni delle puntate in onda dal 7 all’11 aprile 2025, dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai 1, per un assaggio delle emozioni che ci attendono.

Il Paradiso delle Signore: la trama della puntata di lunedì 7 aprile 2025

Enrico è esausto dopo l’operazione di Adelaide, mentre Umberto è turbato dalla sua rivelazione. Al Paradiso, la nuova collezione giovani non decolla, costringendo lo staff a intervenire. Guido annuncia a Odile l’incontro con Marina Valli, sconvolgendo Matteo con una notizia. Anita, rinunciando all’America, spinge il padre a cambiare idea, supportata da Lea che fa leva sui suoi sensi di colpa.

Il Paradiso delle Signore 7-11 aprile 2025: la trama della puntata di martedì

Mentre Odile riabbraccia la madre dopo l’operazione, al Paradiso le Veneri propongono una trasferta a Roma per “Bandiera Gialla”, sperando di lanciare la nuova collezione. Agata spiazza Mimmo con una richiesta inaspettata, e Guido invita Odile a una serata musicale. Tancredi, vedendo Rosa triste, pianifica una sorpresa. Lea insiste con Marta affinché convinca Enrico a trasferirsi in America con lei e Anita. Enrico, però, decide di spiegare direttamente alla figlia perché non può lasciare Milano.

Trama puntata mercoledì 9 aprile 2025

Marcello può finalmente riabbracciare Adelaide, ora in convalescenza, mentre Umberto osserva impotente il loro legame. Ciro nega ad Agata il permesso di andare a Roma con le Veneri, ma lei trama un piano. Tancredi, insospettito dal rapporto tra Rosa e Marcello, indaga, e Rosa fa una confessione sconvolgente a Elvira. Marta, dubbiosa sulle intenzioni di Lea, sospetta che stia manipolando Enrico e Anita. La tensione cresce al Paradiso, tra segreti svelati e amori complicati.

Il Paradiso delle Signore 7-11 aprile 2025: la trama della puntata di giovedì

Enrico comincia a dubitare di Lea. Matteo, tornato da Roma, chiarisce il rapporto con Odile e informa il fratello dei suoi piani. Delia e Botteri si avvicinano, mentre Roberto annuncia alle Veneri che un ospite importante verrà a Milano. Rita lascia il Paradiso, salutando le colleghe, ma prima di partire incrocia lo sguardo di Tancredi.

Trama puntata venerdì 11 aprile 2025: cameo di Renzo Arbore nella soap opera

Renzo Arbore arriva a Milano, scatenando fermento al Paradiso. Guido presenta Odile e Matteo all’ospite. Adelaide, dalla clinica, contatta Umberto, riaprendo la questione della paternità di Odile. Guarnieri è turbato dalla rivelazione e desidera parlarne con la ragazza. Marta ascolta le lamentele di Anita, convinta che Lea l’abbia abbandonata. Renzo Arbore fa un regalo inaspettato allo staff.

