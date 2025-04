Stasera in tv mercoledì 23 aprile 2025. Su Rai3, l’attualità con il programma di Federica Sciarelli, Chi l’ha visto? Su Italia 1, il film Il richiamo della foresta, con Harrison Ford.

Stasera in tv mercoledì 23 aprile 2025, Rai

Su Rai2, alle 21.20, la fiction Mare fuori 5, con Maria Esposito. Due episodi: il primo s’intitola, “L’eco del male”. Rosa (Maria Esposito) è sconvolta. I nordici escogitano un piano mentre Carmela è pervasa dal desiderio di vendetta. Beppe aiuta Dobermann; Cucciolo, dopo aver riscosso il premio per il suo lavoro nel clan, riceve un ordine da Carmela. A seguire, il secondo episodio, “Un’altra vita”. Mentre Cucciolo prende una decisione importante, Carmela non demorde e Donna Wanda continua a comandare il clan del carcere. Massimo cerca di parlare con Rosa; Cardio si rassegna ma trova l’aiuto di Pino e Alina. Una persona vicina a Sofia supera un limite senza essere fermata.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con Chi l’ha visto? Il giovane Riccardo, dopo una giornata con gli amici, si allontana durante la notte e sparisce. La sua auto è stata ritrovata presso la diga del Furlo (Pesaro – Urbino), ma di lui dopo sei mesi ancora nessuna traccia. E’ uno dei casi all’attenzione di Federica Sciarelli nella puntata di questa sera.

Su Rai5, alle 21.15, il programma Art Night. Neri Marcorè dedica la puntata a William Turner (1775-1851), eccentrico pittore inglese e uno degli artisti più noti del Romanticismo. Storici dell’arte, accademici ed esperti forniscono una nuova lettura delle sue opere svelando elementi nascosti.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Cine34, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Fuori dal coro. Come sempre fedele al titolo del suo programma, Mario Giordano ha aperto la puntata del 1° aprile con queste parole: “Sembra che i dazi li abbia inventati Trump, ma in realtà anche gli altri presidenti li hanno messi e persino l’Unione Europea! Sono una misura per proteggere l’industria”.

Su Canale 5, alle 21.00, Calcio Coppa Italia: Inter-Milan. Allo Stadio San Siro, l’Inter allenata da Simone Inzaghi affronta il Milan di Sergio Conceicao per la prima semifinale di ritorno di Coppa Italia. In caso di parità ci sono i tempi supplementari ed eventualmente i rigori. Chi la spunta affronta la vincente di Bologna-Empoli, in campo domani.

Su La7, alle 21.15, il programma Una giornata particolare. “Caporetto – La disfatta e la rinascita” e “Via Rasella: l’attacco e le Fosse Ardeatine” sono soltanto alcune delle recenti puntate del programma di Aldo Cazzullo. Stasera tocca a “Mussolini: la morte del Duce”.

Su Tv8, alle 21.30, il reality Alessandro Borghese 4 Ristoranti. Le vallate si alternano alle avvolgenti colline, che custodiscono borghi antichi e affascinanti: è il Canavese, in Piemonte, la quarta tappa della nuova edizione della gara condotta da Alessandro Borghese.

Su Cine34, alle 21.00, la fiction Maria Montessori – Una vita per i bambini, con Paola Cortellesi. Roma, 1892. Maria Montessori, prima donna ammessa ad una facoltà di medicina, e Giuseppe Montesanto, giovane insegnante, lavorano ad un metodo educativo innovativo. E vivono in segreto il loro amore.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Matrimonio a prima vista Italia. Per le coppie di sposi inizia il viaggio di nozze. E’ l’occasione per conoscersi ma possono nascere le prime incomprensioni. Un aiuto a superarle lo trovano negli esperti Mario Abis, Nada Loffredi e Andrea Favaretto.

I film di questa sera mercoledì 23 aprile 2025

Su Rai1, alle 21.30, il film commedia del 2022, di Umberto Carteni, Quasi orfano, con Riccardo Scamarcio, Vittoria Puccini, Antonio Gerardi. Valentino (Riccardo Scamarcio), apprezzato stilista di origine pugliese che ha sempre raccontato di essere rimasto orfano in tenera età, ha in realtà tagliato i ponti con la famiglia cambiando persino cognome. La verità rischia di venire a galla quando suo fratello lo contatta per chiedergli un aiuto economico.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 2022, di Shekhar Kapur, What’s love? con Shazad Latif, Lily James. Zoe e Kazim devono fare i conti con le tradizioni culturali delle loro famiglie. Quando Kazim parte per Lahore per sposare una sconosciuta, chiede all’amica di accompagnarlo e…

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’avventura del 2020, di Chris Sanders, Il richiamo della foresta, con Harrison Ford, Omar Sy. Rapito per essere venduto ai cercatori d’oro in partenza per il Klondike, il cane Buck vive una serie di disavventure: maltrattato e denutrito, alla fine si ritrova in Alaska, dove rischia di morire prima di essere messo in salvo dall’anziano eremita John Thomton (Harrison Ford), che diventa per lui un vero amico.

Su Iris, alle 21.15, il film drammatico del 2001, di Scott Hicks, Cuori in Atlantide, con Anthony Hopkins, Anton Yelchin. Un fotografo di mezza età torna nella sua città natale per il funerale di un amico d’infanzia. L’evento gli riporta alla mente l’incontro con un sensitivo dal passato oscuro.

Su La 5, alle 21.40, il film drammatico del 2020, di Marc Meyers, All my life, con Jessica Rothe, Harry Shum Jr. Jenn e Sol, innamoratissimi, decidono di sposarsi. Ma vedono sfumare il loro sogno quando Sol scopre di essere malato terminale. Travolti, però, dall’affetto di tante persone convoleranno ugualmente a nozze.

Stasera in tv mercoledì 23 aprile 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film commedia del 2019, di Andy Fickman, Non si scherza col fuoco, con John Cena. Il capitano Jake Carson è uno “smokejumper“, vigile del fuoco paracadutista. Dopo aver salvato tre bambini, li ospita nella sua stazione. Sarà un’ardua impresa per lui e i suoi tre colleghi.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2024, di Marco Tullio Giordana, La vita accanto, con Beatrice Barison. Vicenza, 1980. Rebecca nasce con una vistosa macchia purpurea sul viso. L’intera adolescenza della ragazza è segnata dal sentirsi rifiutata dalla madre e dalla paura di mostrarsi agli altri. Ma…

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’animazione del 2016, di Chris Renaud, Yarrow Cheney, Pets – Vita da animali. La vita di Max viene sconvolta dall’arrivo del bastardino Duke. Ma i due mettono da parte la loro rivalità per affrontare la minaccia rappresentata da un coniglietto bianco.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film di fantascienza del 2024, di Denis Villeneuve, Dune – Parte Due, con Timothée Chalamet. Il duca Paul Atreides si unisce ai Fremen e intraprende un viaggio spirituale per diventare Muad’Dib, il messia atteso. Paul cerca di scongiurare l’orribile futuro intravisto nelle visioni.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film di fantascienza del 2007, di Francis Lawrence, Io sono leggenda, con Will Smith, Alice Braga. New York. In un futuro indefinito, un virus ha sterminato l’umanità e trasformato i pochi superstiti in zombi. Il dottor Neville, unico immune, cerca una cura per il terribile morbo.