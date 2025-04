Per il terzo giorno consecutivo, mercoledì 23 aprile cambia la programmazione tv per la morte di Papa Francesco. I principali cambiamenti, ancora una volta, riguardano la Rai.

Morte Papa Francesco programmazione tv 23 aprile, Rai 1

Iniziando dalla rete ammiraglia della TV di Stato, il 23 aprile saltano gli appuntamenti della mattina, ovvero Unomattina e Storie Italiane. Al loro posto c’è L’Addio a Francesco, lunga diretta del TG1 nel quale è raccontata la traslazione della salma e il suo arrivo a San Pietro.

Il pomeriggio, tornano È sempre mezzogiorno e La Volta Buona, con puntate dedicate al ricordo del Santo Padre. Poi c’è la commemorazione dedicata al Pontefice alla Camera dei Deputati, che sostituisce Il Paradiso delle Signore, seguito da La Vita in Diretta. Si riaccende anche il palinsesto serale con L’Eredità, TG1, Cinque Minuti ed Affari Tuoi. In prima serata, la pellicola Quasi orfano è sostituita da Wonder. In seconda serata, infine, inizia Porta a Porta con Bruno Vespa.

Le altre reti Rai

La rete che subisce le principali variazioni di programmazione tv, il 23 aprile, è Rai 2. La mattina c’è una lunga diretta del TG2 Italia Europa, con collegamenti in diretta da Piazza San Pietro. Tornano I Fatti Vostri e le rubriche del telegiornale, mentre Ore 14 e BellaMa, come ieri, sono in onda con appuntamenti dedicati al Sandro Padre. La sera è cancellato La Porta Magica: al suo posto c’è uno speciale del telegiornale. Nel preserale c’è Blue Bloods, poi il TG2 e il TG2 Post. Rivoluzionata la prima serata: niente Mare Fuori e Linea di confine, al loro posto ci sono Sulle ali della musica e 90° minuto.

Su Rai 3, l’unica variazione attualmente in programma è la sostituzione di Quante storie con Sulla via di Damasco. Su Rai Play è messa a disposizione una collana di contenuti dedicati al Pontefice. Inoltre, la piattaforma di intrattenimento streaming della TV di Stato ha bloccato la pubblicazione delle puntate inedite di Faccende complicate.

Morte Papa Francesco programmazione tv 23 aprile, le variazioni a Mediaset

Infine, il 23 aprile vi sono delle modifiche nella programmazione tv di alcune reti Mediaset, soprattutto Canale 5 e Rete 4. Nella rete ammiraglia, uno speciale del TG5 ha occupato l’intera fascia mattutina, prendendo il posto sia di Mattino Cinque News che di Forum. Su Rete 4, invece, Federica Panicucci e Roberto Poletti saltano una puntata di Mattino 4. Al suo posto si allunga la soap opera Tempesta d’amore, visibile fino alle 11:55, quando parte il telegiornale.