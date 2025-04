Martedì 22 aprile, Real Time propone una nuova puntata di Primo Appuntamento. La trasmissione prende il via alle 21:20 circa. Al timone c’è il solito Flavio Montrucchio, che ha il compito di accogliere, nel locale, tutti i single della serata.

Primo Appuntamento 22 aprile, Matilde con Emanuele

A Primo Appuntamento del 22 aprile c’è Matilde. Ha 19 anni, è di Roma ed è una studentessa universitaria, dove studia traduzione ed interpretariato. Sogna di diventare una interprete e lavorare in Spagna, paese a cui è molto legata. I suoi genitori sono portatori sani di albinismo, motivo per cui anche lei, così come sua sorella, è albina. A tal proposito afferma: “Io non vedo ad oltre un metro di distanza“. In passato ha lavorato come modella.

Cena con Emanuele, 21enne di Frosinone. Nella vita fa il pugile, il cameriere e, al contempo, studia all’università. Il giovane confessa: “Sono un tipo molto insicuro e praticare uno sport di combattimento mi aiuta. Mi piace molto corteggiare, la mia strategia? Essere sempre me stesso, sorridente ed attento a parlare molto, per scongiurare la noia e i silenzi imbarazzanti“.

Lucia ed Ugo

Nel corso di Primo Appuntamento del 22 aprile c’è Lucia. Ha 33 anni, vive a Roma, dove fa la psicoterapeuta e l’insegnante di pole dance, specialità nella quale ha vinto anche un titolo italiano. Afferma: “Io sono tanta, sia dentro che fuori. Sono estrosa, molti quando mi guardano si irrigidiscono“.

Passa la serata con il ballerino Ugo, 37enne napoletano. Lavora in un’azienda di noleggio di biciclette ed afferma: “Sono single da tre o quattro anni, almeno ufficialmente, ma formalmente da sei mesi. Vogliono i ragazzi con i capelli e ben vestiti, ma io sono calvo ed indosso i vestiti larghi“.

Primo Appuntamento 22 aprile, Maria con Antonio

A Primo Appuntamento del 22 aprile arriva Maria. Ha 62 anni, è di Napoli e fa la sarta. In passato ha fatto teatro napoletana, ora invece ha la passione per il tango. Ammette: “Sono molto emozionata, sono single da otto anni. In questo periodo ho avuto conoscenze, ma niente di serio“. Incontra Antonio, 69enne della provincia di Caserta. Sottolinea: “Non sono mai stato innamorato in vita mia, cerco una donna capace di rubarmi il cuore. Ho avuto tantissime storie, ho otto figli ma sono convinto di non aver mai effettivamente provato l’amore”.

Primo Appuntamento 22 aprile, Alessio e Miriana

Infine, a Primo Appuntamento del 22 aprile ci sono Alessio e Miriana. Il primo ha 30 anni, arriva dalla provincia di Alessandria e gestisce un negozio di articoli di montagna. Ama gli ambienti d’alta quota, è “forse troppo emotivo” e tende a tenere tutto dentro. Afferma: “Gli altri mi reputano sereno e solare, non mostro a tutti le mie insicurezze. Ho 30 anni e non intendo perdere tempo“. La seconda ha 31 anni, è di Alessandria, dove lavora come venditrice per un outlet che opera nel nord Italia. Nel tempo libero ama dipingere e leggere romanzi, soprattutto se appartenenti al genere horror.