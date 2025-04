Lunedì 28 aprile, dalle 10:30, la Rai presenta in conferenza stampa l’edizione 2025 del Concerto del Primo Maggio. Il tradizionale appuntamento è guidato, per la seconda volta consecutiva, da Ermal Meta, Noemi e Big Mama. A loro si aggiunge Vincenzo Schettini. Lo show è visibile, in diretta dalle 15:15, su Rai 3 e Rai Play. Inoltre, è fruibile su Rai Radio 2.

Durante l’incontro partecipa Giampaolo Rossi, Amministratore delegato Rai. Con lui ci sono Williams De Liberatore e Giovanni Anversa, rispettivamente Direttore e Vicedirettore Intrattenimento Prime Time. In programma un intervento di Simona Sala, Direttrice Rai Radio 2. Molto attese, poi, le parole di Massimo Bonelli, Direttore artistico della kermesse.

Infine, nella conferenza stampa del Concerto del Primo Maggio 2025 ci sono i Segretari Confederali, ovvero Maurizio Landini (CGIL), Daniele Fumarola (CISL) e Pierpaolo Bombardieri (UIL).