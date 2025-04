Lunedì 28 aprile, Rai 1 manda in onda la puntata dal titolo Istanbul La città che visse tre volte di Ulisse Il piacere della scoperta. L’appuntamento, guidato dal solito Alberto Angela, prende il via alle 21:25.

Ulisse Istanbul La città che visse tre volte, la storia della capitale turca

Al centro di Ulisse di oggi, lunedì 28 aprile, il conduttore e divulgatore scientifico propone un focus sulla ricca storia di Istanbul. Un centro, questo, che sin dall’antichità è stata fondamentale per lo sviluppo sia del mondo occidentale che di quello orientale.

Il racconto di Alberto Angela inizia dall’antica Grecia. Un periodo, questo, nel quale Istanbul era conosciuta con il nome Bisanzio. In seguito, si è trasformata in Costantinopoli. Il centro ha mantenuto tale denominazione per oltre mille anni, ovvero per il periodo durante il quale è rimasta la capitale dell’Impero Romano d’Oriente. Infine, prima di diventare la megalopoli che è oggi, è stata per ben cinque secoli la capitale dell’Impero Ottomano.

La meravigliosa Cisterna-Basilica

Angela ricorda come Istanbul sia una città perfettamente divisa fra Asia ed Europa, che ha accolto imperatori e sultani, basilisse e concubine, eunuchi e visir.

Il viaggio del conduttore inizia dalla meravigliosa Cisterna-Basilica. Un luogo magico, una sorta di bosco di colonne che sembrano emergere dall’acqua. In seguito, il padrone di casa rivela l’antico Ippodromo, che ai tempi dei bizantini era teatro di accesi scontri tra tifoserie e nel quale muoveva i primi passi da discussa ballerina l’imperatrice Teodora.

Un lungo approfondimento, durante la puntata, è dedicato alla chiesa di Santa Sofia. Esso è un capolavoro della storia di architettura, che per più di otto secoli è stata la chiesa più grande del mondo ed è stata poi convertita in moschea dopo la conquista ottomana.

Ulisse Istanbul La città che visse tre volte, la città ottomana

Ad Ulisse di oggi è mostrato l’unico ritratto giunto fino a noi di Costantino XI, ultimo imperatore bizantino, scoperto solamente pochi mesi fa. Angela, poi, ammira le bellezze della città ottomana, come i rigogliosi giardini del Palazzo di Topkapi, che custodisce ancora oggi dei gioielli ammirati dal mondo intero. Inoltre, esplora i segreti dell’Harem, dove il sultano viveva con la famiglia.

Il conduttore descrive le perfette proporzioni della Moschea di Solimano il Magnifico, il sultano che per primo osò sposare una sua concubina, l’amata Roxelana. Dopo una passeggiata nel Palazzo Dolmabahce, il padrone di casa saluta il pubblico con le atmosfere liberty del Pera Palace Hotel, l’albergo che accoglieva coloro che giungevano a Costantinopoli con l’Orient Express.