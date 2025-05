Una vera e propria rivoluzione sta per abbattersi sulla rete ammiraglia Mediaset. A causa dei bassi ascolti, Canale 5 modifica la programmazione tv di The Couple, con effetti a catena su tutti i palinsesti di maggio della rete.

Canale 5 programmazione tv maggio, il reality di Ilary Blasi visibile la domenica

Le modifiche alla programmazione tv di Canale 5 sono originate, dunque, dal format di Ilary Blasi. Le prime tre puntate di The Couple sono andate in onda il lunedì, ottenendo ascolti disastrosi. La terza puntata, ad esempio, ha convinto solamente 1,3 milioni di telespettatori, con il 10,9% di share.

Pet tale motivo, il Biscione ha deciso di anticipare la messa in onda della quarta puntata del programma a domenica 4 maggio. Di conseguenza, si sposta anche Lo Show dei Record con Gerry Scotti, che dalla prossima settimana occupa il prime time del giovedì.

Maria Corleone visibile il lunedì e il debutto de L’Isola dei Famosi

A partire da lunedì 5 maggio, dunque, la programmazione tv di Canale 5 è occupata dalla fiction. In particolare, Mediaset ha deciso di puntare tutto su Maria Corleone, fiction la cui seconda stagione ha preso il via, in prima visione assoluta, lo scorso martedì 29 aprile.

Altra innovazione nei palinsesti di Canale 5 riguarda L’Isola dei Famosi. Il reality show di sopravvivenza torna con una nuova edizione, che promette di essere rivoluzionaria rispetto al passato. In primis per il cast di conduttori. La padrona di casa è la debuttante Veronica Gentili, affiancata dall’inviato in Honduras Pierpaolo Pretelli, anche lui all’esordio in tale ruolo. L’opinionista, invece, è la veterana Simona Ventura, che ritorna a lavorare sul Biscione e, soprattutto, nel format che le ha dato la grande popolarità, avendolo condotto nelle prime otto edizioni.

Canale 5 programmazione tv maggio, le certezze Tradimento ed Amici

In una programmazione tv decisamente molto ballerina, Canale 5 può contare su due certezze. La prima è rappresentata dalla soap opera Tradimento, in onda in prima serata ininterrottamente da mesi e che ottiene sempre ascolti stabili. Forse proprio per questo motivo, Mediaset ha deciso di optare per un raddoppio della serie, che dunque prende il via alle 21:20 circa sia del venerdì che del martedì.

L’altra certezza è rappresentata da Maria De Filippi e dal Serale di Amici. Il talent show mantiene la collocazione del sabato sera fino alla semifinale, proposta il 10 maggio. La finale, così come accaduto già nelle ultime edizioni, si sposta a domenica 18 maggio, per evitare la contrapposizione con la finale dell’Eurovision Song Contest, visibile su Rai 1.