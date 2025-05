Gerry Scotti rinnova con Mediaset, ma lascia Tu Si Que Vales. La notizia, già nell’aria da qualche settimana, è stata confermata dal Biscione con una nota stampa rilasciata nella serata di venerdì 16 maggio.

Gerry Scotti Tu Si Que Vales, una decisione presa in accordo con Fascino

L’addio di Gerry Scotti a Tu Si Que Vales, stando a ciò che ha comunicato il Biscione, è arrivato in accordo fra il conduttore e Mediaset, con parere positivo anche della Fascino, società che produce lo show che, da anni, presidia la fascia del prime time del sabato di Canale 5.

Scotti, nella prossima stagione televisiva, dovrà occuparsi di alcuni non meglio precisati nuovi progetti, che gli impediranno di partecipare alle registrazioni di Tu Si Que Vales. La trasmissione, con l’addio di Gerry Scotti, perde un caposaldo del format, nel quale ha lavorato come giurato sin dal suo debutto, avvenuto nel lontano 2014.

Gerry Scotti Tu Si Que Vales, il possibile sostituto

Al momento, Mediaset non ha dato notizie ufficiali in merito al possibile sostituto di Gerry Scotti. Tuttavia, secondo le indiscrezioni, il nuovo giudice di Tu Si Que Vales potrebbe essere Paolo Bonolis, fra i volti più amati della televisione italiana, che nella prossima stagione televisiva sarà impegnato in televisione con Avanti un Altro! ed Il Senso della Vita.

Per Bonolis non sarebbe l’esordio assoluto nello show. Nella prima edizione, infatti, il conduttore era uno dei giudici popolare, ruolo che da qualche anno a questa parte è affidato a Sabrina Ferilli.

Dovrebbero essere confermati gli altri giudici di Tu Si Que Vales, ovvero Rudy Zerbi, Maria De Filippi e Luciana Littizzetto.

Il rinnovo di contratto

Mediaset, oltre ad annunciare l’addio a Tu Si Que Vales, ha confermato di aver rinnovato il contratto di Gerry Scotti. A dirlo, nel comunicato, è direttamente Pier Silvio Berlusconi, che afferma: “Caro Gerry, sei un grande. Artisticamente e umanamente. Insieme continueremo a fare grandi cose e nuovi prodotti. Grazie per tutto il tuo lavoro, sei un vero pilastro della nostra televisione“.

La nota stampa, poi, aggiunge: “Gerry Scotti si prepara così ad affrontare una nuova, stimolante, fase della sua carriera. Con questo accordo, Mediaset non solo conferma la sua centralità nell’offerta di Canale 5 ma gli affida un ruolo nello sviluppo e nella realizzazione di nuovi e importanti progetti editoriali. Mediaset è certa che il talento, l’esperienza e l’inesauribile capacità comunicativa di Gerry Scotti rappresentino una risorsa di grande valore per Canale 5“.