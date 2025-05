Sabato 17 e domenica 18 maggio, dalle 16:30, Canale 5 manda in onda due nuove puntate di Verissimo. Al timone dello show, in entrambe le giornate, c’è Silvia Toffanin.

Verissimo 17 18 maggio, Nicolò di Amici e la mamma di Carlo Acutis

Nel corso di Verissimo di sabato, la conduttrice intervista Nicolò. Il cantante è l’ultimo eliminato dalla scuola di Amici di Maria De Filippi, la cui esperienza è giunta al termine nella semifinale trasmessa, su Canale 5, il 10 maggio scorso.

In seguito, è in programma un lungo faccia a faccia con Antonia Salzano Acutis. Si tratta della mamma di Carlo Acutis, scomparso nel 2006 all’età di 15 anni. Nonostante la brevità della sua vita, ha lasciato un segno indelebile nella storia della fede cristiana. Nelle prossime settimane, Acutis, che ha perso la vita per una leucemia fulminante, sarà proclamato santo, primo millennial a ricevere questo onore.

Virna Toppi, Nicola Del Freo e Samantha Togni

A Verissimo del 17 maggio, Silvia Toffanin dà spazio ad alcuni dei protagonisti dell’ultima edizione di Pechino Express. In primis Samantha Togni, storico volto di Ballando con le stelle che ha gareggiato, nello show, con la sorella Deborah. Inoltre, ci sono i ballerini e i coniugi Virna Toppi e Nicola Del Freo, che presentano al grande pubblico della rete ammiraglia del Biscione la loro figlia Asia.

Per il mondo della musica c’è il cantautore Alex Britti. L’artista ripercorre la sua lunga carriera e fornisce alcune anticipazioni in merito ai progetti futuri. Infine, è presente Melissa Satta.

Verissimo 17 18 maggio, chi c’è la domenica

In studio, a Verissimo di domenica 18 maggio, c’è il pianista Giovanni Allevi. L’artista, in una intervista che promette di essere molto intensa, parla delle sfide personali che ha dovuto affrontare in questi ultimi anni.

Per la prima volta nel format, poi, è dato il benvenuto ad Alessandra Mastronardi. L’attrice presenta la fiction Doppio gioco, che debutterà presto in prima serata su Canale 5.

Chi ha già presenziato più volte a Verissimo è, invece, Anna Tatangelo. La cantante torna protagonista nello show per lanciare la sua nuova hit, dal titolo Inferno. Sempre per il mondo della musica è protagonista Alessandra Amoroso. L’artista sta attraversando un periodo di vita magico: il 17 marzo scorso, infatti, ha annunciato di essere incinta della sua prima figlia, che chiamerà Penelope.

Infine, a poche ore dalla proclamazione del vincitore, Silvia Toffanin intervista i finalisti di Amici. Per il circuito canto ci sono TrigNO ed Antonia, mentre per la danza ci sono Daniele, Francesco ed Alessia.