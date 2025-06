La settimana dal 9 al 13 giugno 2025 di Ritorno a Las Sabinas, in onda su Rai 1, sarà caratterizzata da colpi di scena e rivelazioni scioccanti. Miguel ed Esther decidono di sposarsi in segreto, mentre Gracia affronta nuove difficoltà. Manuela continua a indagare sulla morte di Óscar, sospettando che non si sia trattato di un suicidio. Nel frattempo, Donna Paca intensifica le sue manovre per controllare la tenuta, mentre Lucas e Julia fanno una scoperta inaspettata.

Ritorno a Las Sabinas 9-13 giugno 2025: puntata lunedì 9 giugno 2025

Paca affronta Tomás per via della relazione tra Esther e Miguel, arrivando perfino a minacciarlo di estrometterlo dal progetto segreto che riguarda Manterana. Nel frattempo, Lucas è combattuto tra il desiderio di partire e quello di restare, mentre Miguel ed Esther prendono una decisione cruciale riguardo alle loro nozze.

Proseguendo le indagini sul caso di Óscar, emerge un sospettato del tutto inatteso. Manuela comincia a diffidare di Núñez, un uomo che sembra sapere più di quanto voglia ammettere.

Puntata martedì 10 giugno 2025

Miguel ed Esther celebrano i rispettivi addii al celibato e al nubilato. Gracia, sebbene riluttante, è costretta a partecipare alla festa di Esther, finendo nel mezzo di una discussione accesa con la futura sposa.

L’addio al celibato di Miguel procede in sordina, finché qualcuno non decide di movimentare la serata. Nel frattempo, tra Paloma e Richi nasce una sintonia sorprendente, che potrebbe trasformarsi in qualcosa di più.

Ritorno a Las Sabinas 9-13 giugno 2025: puntata mercoledì 11 giugno 2025

Dopo la festa, Miguel, ancora ubriaco, cerca Gracia per un chiarimento. Il ragazzo è convinto che lei provi ancora qualcosa per lui e vuole una risposta definitiva prima di sposarsi.

Nel frattempo, Manuela chiede a Daniel di aiutarla a scavare su Núñez, sospettando un suo coinvolgimento nella morte di Óscar.

Per dispetto a Gracia, Miguel non rispetta l’accordo sull’utilizzo dell’acqua preso con Paca, costringendo Gracia a rivolgersi proprio a quest’ultima per risolvere la situazione.

Puntata giovedì 12 giugno 2025

Il matrimonio è un motivo di discussione per Esther e Paca, mentre Gracia confida a Paloma i suoi sentimenti per Miguel, decidendo di non presentarsi alle nozze.

Avendo saputo della decisione di Gracia, Esther va in crisi e teme che il suo futuro marito possa avere ancora dei dubbi.

Nel frattempo, Núñez scopre che qualcuno è entrato nel suo computer, mentre Gracia riceve un importante aiuto per affrontare la sua nuova avventura lavorativa. Emilio, invece, decide di aiutare Lucas all’insaputa della madre.

Puntata venerdì 13 giugno 2025

Visti gli attriti per i preparativi e la crisi della sposa, Miguel ed Esther decidono improvvisamente di sposarsi al Comune, senza avvisare le rispettive madri.

La loro scelta provoca forti reazioni emotive, soprattutto da parte di Paca, che si sente tradita dal figlio.

Nel frattempo, Manuela rischia di pagare caro il passo falso che ha compiuto indagando sul caso di Óscar, mentre Paca si apre con Paloma, raccontandole di sua madre Laura.

Quando Gracia scopre che Lucas non riesce ad ambientarsi a scuola, decide di intervenire con fermezza per aiutarlo.