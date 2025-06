Stasera in tv martedì 10 giugno 2025. Su Rai2 la novità del talk show, Belve Crime, con Francesca Fagnani. Su Italia 1, l’attualità con il programma Le Iene presentano: Inside.

Stasera in tv martedì 10 giugno 2025, Rai

Su Rai1, alle 21.50, il telefilm Doc, con Molly Parker. Due episodi: il primo s’intitola, “Segreti e bugie”. Sonya chiede l’aiuto di Amy (Molly Parker) per curare un uomo da lei conosciuto in passato in circostanze drammatiche. Intanto Jake e TJ, impegnati a cercare una diagnosi per un paziente, scoprono un segreto della moglie del malato. A seguire, il secondo episodio, “L’uomo progetta”.

Su Rai2, alle 21.20, il talk show novità, Belve Crime. Francesca Fagnani tiene a battesimo il primo spin-off del suo talk show. “Sarà un viaggio nella mente di chi sbaglia, di chi ha attraversato il male o lo ha inferto al prossimo” spiega la popolare giornalista. “Ascolteremo il punto di vista di chi in un modo o nell’altro sulla scena del delitto c’era”.

Su Rai3, alle 21.20, il programma Che ci faccio qui. Domenico Iannacone affronta il mistero della vita e della morte, esplorando il valore della cura verso ogni forma vivente, facendolo diventare gesto politico, atto etico, scelta di bellezza. Fa tappa anche sulle colline di Prato, al “Borgo Tutto è Vita”, pensato per i malati terminali e i loro familiari.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Real Time

Su Rete 4, alle 21.25, l’attualità con E’ sempre Cartabianca. All’indomani della consultazione referendaria anche Bianca Berlinguer parla con i suoi ospiti dell’affluenza alle urne che, nel caso di partecipazione inferiore al 50% degli aventi diritto, annulla il risultato del voto. Inoltre, un aggiornamento sui tentativi di fermare la guerra tra Russia e Ucraina.

Su Canale 5, alle 21.20, la 3° puntata della fiction Doppio gioco, con Alessandra Mastronardi, Max Tortora. Mentre l’omicidio di Monti pone al dentro delle indagini Gemini (Max Tortora), Daria (Alessandra Mastronardi) fronteggia l’interrogatorio di Longardi. Intanto, il suo interesse per Ettore si vela del sospetto di essere solo una pedina dei Servizi. Durante un concerto da camera emerge una verità sconvolgente.

Su Italia 1, alle 21.20, l’attualità con Le Iene presentano: Inside. Si sposta al martedì lo spin-off del programma di Davide Parenti che propone lunghi approfondimenti su argomenti già trattati in passato dalle Iene. Tra i più seguiti di questa e di altre edizioni, gli speciali sul delitto di Garlasco, un caso che da quando è stato riaperto dilaga su tutte le reti ad ogni ora.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Di martedì. Anche questa 11° edizione del talk di Giovanni Floris chiude i battenti. Neanche gli ospiti più esagitati (e in passato è successo!) affrontando temi scottanti, hanno messo in crisi la flemma del popolare giornalista romano.

Su Tv8, alle 20.45, Calcio United 2026: Finlandia-Polonia. Dall’Helsinki Olympic Stadium, la Nazionale della Finlandia allenata da Jacob Friis affronta quella della Polonia di Michaf Probierz, uno degli incontri fra squadre europee valido per la 4° giornata delle qualificazioni ai Mondiali 2026.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Primo appuntamento crociera. Rivediamo l’8° puntata della prima stagione del reality. Flavio Montrucchio, oltre a vestire i panni di Cupido, canta la sigla “La nave dell’amore” che lui stesso ha scritto con l’arrangiamento di Adriano Pennino.

I film di questa sera martedì 10 giugno 2025

Su Rai4, alle 21.20, il film d’azione del 2022, dei Manetti Bros, Diabolik – Ginko all’attacco, con Miriam Leone, Giacomo Gianniotti, Monica Bellucci, Valerio Mastandrea. Diabolik, insieme alla sua amante e complice Eva Kant, riesce ad ottenere delle informazioni per entrare in possesso della pregiata collezione Armen. Ma ben presto…

Su Rai5, alle 21.15, il film drammatico del 2022, di Nicola Prosatore, Piano piano, con Dominique Donnarumma. Napoli, 1987. La masseria in cui la tredicenne Anna vive con la madre Susi, donna protettiva e diffidente, verrà demolita per far spazio ad una sopraelevata. Intanto Anna scopre che la realtà non è come la immaginava.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film di guerra del 2019, di Sam Mendes, 1917, con Dean-Charles Chapman, George MacKay. William e Tom, soldati britannici, affrontano i momenti più crudi della Prima Guerra Mondiale: intraprenderanno una pericolosa missione per salvare 1600 uomini dalla morte.

Su Nove, alle 21.30, il film fantastico del 2008, di Peter Berg, Hancock, con Will Smith. La città di Los Angeles è alle prese con Hancock, un supereroe pasticcione e dedito all’alcool. Ogni sua impresa finisce per provocare dei danni, ma quando incontra Ray Embrey le cose cambiano.

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film di fantascienza del 2013, di Guillermo Del Toro, Pacific Rim, con Charlie Hunnam, Idris Elba. La Terra è minacciata da un’invasione aliena. Per contrastare i mostri vengono creati enormi robot, comandati mentalmente da piloti umani. Tra loro c’è Raleigh Becket e…

Su Iris, alle 21.15, il film western del 1970, di Joseph L. Mankiewicz, Uomini e cobra, con Henry Fonda. Arizona, 1880. Il direttore di un carcere cerca di migliorare le condizioni dei detenuti chiedendo la collaborazione di un recluso. Costui sembra disponibile, ma in realtà…

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 2015, di Edoardo Leo, Noi e la Giulia, con Edoardo Leo, Luca Argentero, Carlo Buccirosso. Diego, Fausto e Claudio decidono di sistemare un vecchio casale e trasformarlo in un agriturismo. L’arrivo di un camorrista che vuole il pizzo dà inizio ad una serie di eventi tragicomici.

Stasera in tv martedì 10 giugno 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film commedia del 2025, di Gennaro Nunziante, Io sono la fine del mondo, con Angelo Duro. Angelo lavora come autista notturno, ma accetta di occuparsi degli anziani genitori durante l’assenza della sorella. Sfrutterà l’occasione per vendicarsi dei torti subìti da piccolo.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2011, di J.C. Chandor, Margin Call, con Kevin Spacey. 2008. Sam, broker a Wall Street, deve fare i conti con la sua coscienza. I vertici della società d’investimenti per cui lavora, infatti, vogliono attuare un piano ai limiti della truffa per evitare il fallimento.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’animazione del 2016, di Mike Mitchell, Walt Dohrn, Trolls. Alcuni Trolls, gli esseri più felici al mondo, vengono rapiti dai Bergen che vogliono mangiarli, pensando così di poter provare allegria. La principessa Poppy e il prode Branch faranno di tutto per salvarli.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2017, di Chad Stahelski, John Wick – Capitolo 2, con Keanu Reeves. Il sicario John Wick deve tornare in azione: un boss italiano intende prendere il posto della sorella al comando del crimine internazionale e vuole costringere John ad ucciderla.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 2011, di Brad Furman, The Lincoln Lawyer, con Matthew McConaughey. L’avvocato Mick Haller, specializzato in casi di piccola criminalità, si ritrova a difendere Louis Roulet, un ricco playboy che è stato accusato di aver violentato una ragazza.