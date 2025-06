Con l’arrivo dell’estate 2025 cambiano i palinsesti di Rete 4. La rete del Biscione, anche durante la bella stagione, rimane orientata all’informazione, seppur con varie novità.

Rete 4 palinsesti estate 2025, Zona Bianca si sposta al mercoledì

Per quanto riguarda i palinsesti dell’estate 2025 di Rete 4, uno dei cambiamenti maggiori, almeno nella fascia della prima serata, riguarda Zona Bianca.

Come già avvenuto anche in passato, infatti, il talk show guidato da Giuseppe Brindisi dovrebbe proseguire per tutta la durata dell’estate. Tuttavia, cambia il giorno di messa in onda.

Se nella stagione autunnale ed invernale ha presidiato la domenica sera, a partire da mercoledì 25 giugno Brindisi si sposta al mercoledì, in quella che è stata, per mesi, la collocazione di Fuori dal coro di Mario Giordano, la cui edizione è giunta al termine il 18 giugno scorso.

La domenica, invece, sono mandati in onda una serie di film.

Rete 4 palinsesti estate 2025, tutti i movimenti dell’access prime time

Altra fascia oraria di Rete 4 che subisce non poche variazioni durante l’estate 2025 è quella dell’access prime time. Venerdì 27 giugno, infatti, è in onda l’ultima puntata di 4 di Sera guidata da Paolo Del Debbio. Al suo posto, dal 30 giugno e dal lunedì al venerdì, torna la coppia composta da Roberto Poletti e da Francesca Barra, già presentatori del talk durante la scorsa estate.

Nel weekend, ovvero negli appuntamenti del sabato e della domenica, il ruolo di presentatrice è affidato alla giornalista Costanza Calabrese. Quest’ultima è già molto nota nel mondo dell’informazione Mediaset, essendo uno dei volti della redazione del TG5. Calabrese, dal 4 al 25 agosto, guida 4 di Sera tutti i giorni, permettendo a Poletti e Barra di prendersi una pausa. I due tornano in onda il 25 agosto, proseguendo l’edizione fino a settembre, quando passeranno il testimone al rientrante Paolo Del Debbio.

Le altre variazioni

Per quanto riguarda le altre trasmissioni, nei palinsesti dell’estate 2025 il venerdì sera continua ad essere presidiato da Nuzzi e Viero con la cronaca di Quarto Grado. Il lunedì e il martedì, invece, spazio ancora a Quarta Repubblica e ad È sempre Cartabianca.

Infine, Rete 4 non è l’unica rete del Biscione a subire modifiche nei palinsesti in occasione dell’estate. A partire da lunedì 30 giugno, su Canale 5, debutta Morning News. Il format, chiamato a sostituire Mattino Cinque News, è condotto dal giornalista Dario Maltese, già padrone di casa del format lo scorso anno. Al suo fianco debutta, in studio, Carolina Sardelli, volto di TgCom 24.