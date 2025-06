Si intitola Very Food People ed è una delle novità di palinsesto di Food Network. La rete tematica, fruibile sul canale 53 del digitale terrestre e su quello 416 di Sky, propone i primi appuntamenti dello show martedì 24 giugno.

Very Food People, il conduttore è Alessio Viola

Very Food People è articolato in una serie di appuntamenti, ognuno dei quali ha una durata di circa mezz’ora. Food Network, salvo improvvise modifiche di palinsesto, ne propone due alla settimana, a partire dalle ore 22:00 del martedì.

Al timone di Very Food People vi è un volto già noto al pubblico, anche se nuovo per la rete dedicata alla cucina. Stiamo parlando di Alessio Viola, la cui carriera è iniziata come giornalista, all’interno della redazione di Sky TG24. In seguito, Viola si è specializzato nell’intrattenimento, al punto da divenire il padrone di casa sia dell’Ante Factor che dell’Extra Factor, oltre che del rotocalco quotidiano Ogni mattina, guidato in coppia con Adriana Volpe su TV8.

Come funziona il format e gli ospiti della prima puntata

Il meccanismo di funzionamento è decisamente innovativo. In ogni puntata, infatti, il conduttore Alessio Viola incontra alcuni vip, celebrità provenienti dal mondo dello spettacolo, dello sport e del cinema italiano. Essi, estranei al mondo della cucina, raccontano il loro rapporto con il settore alimentare, spiegando le motivazioni che, in alcuni casi, li hanno convinti ad investire in ristoranti e in aziende agricole e vinicole.

Nel corso della prima puntata di Very Food People è accolto il conduttore della TV di Stato Piero Chiambretti. Volto di Rai 3, dove guida Donne sull’orlo di una crisi di nervi e Fin che la barca va, è anche un imprenditore, in quanto possiede alcuni ristoranti e pizzerie nella sua città di origine, ovvero Torino. In seguito, durante la prima puntata del format, è dato il benvenuto a Roberto Giacobbo, divulgatore scientifico per anni al timone di Voyager e, nelle reti Mediaset, di Freedom Oltre il confine.

Very Food People, gli altri ospiti

Durante le altre puntate di Very Food People sono accolti vari altri ospiti. In primis è atteso Bruno Vespa, giornalista e storico conduttore di Porta a Porta, su Rai 1. Spazio a Beppe Vessicchio, direttore d’orchestra che in Puglia coltiva uva e pomodori, utilizzando la musica classica. Infine, Viola dialoga a lungo con l’attore Lino Banfi, che da qualche anno ha aperto, a Roma, un ristorante in cui sono servite specialità pugliesi.