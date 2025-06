Mercoledì 25 giugno, la piattaforma di intrattenimento streaming Disney+ propone i primi appuntamenti della serie tv Ironheart. La produzione appartiene al genere fantascienza.

Ironheart serie tv, regista e dove è girata

La società che cura la realizzazione di Ironheaert è la Marvel Studios. Colei che ha ideato il titolo è Chinaka Hodge. Quest’ultima ha scritto la sceneggiatura dei vari episodi, in compagnia di Malarie Howard, Francesca Gailes, Jacqueline J. Gailes, Amir Sulaiman e Cristian Martinez. La trama è tratta dai fumetti della Marvel Comics.

La regia, invece, è curata da Sam Bailey ed Angela Barnes. Le riprese, durate svariati mesi, si sono svolte in varie località degli Stati Uniti, fra cui Atlanta e Chicago. La prima e fino ad ora unica stagione è composta da sei appuntamenti, ognuno dei quali ha una durata di circa 50 minuti.

Disney+, come spesso accade, non li rilascia tutti insieme. I primi tre sono disponibili il 24 giugno, mentre la restante metà è distribuita, in Italia e negli altri paesi del mondo in cui il servizio è attivo, il 1° luglio.

Ironheart serie tv, la trama

La trama di Ironheart segue, cronologicamente parlando, le vicende che sono accadute durante la pellicola Black Panther: Wakanda Forever, film del 2022 che ha ricevuto ben cinque candidature ai Premi Oscar (vincendo quello dedicato ai miglior costumi).

Al centro della trama c’è Riri Williams, una giovane e brillante inventrice, che è riuscita a creare un’arma tecnologicamente avanzata, ispirandosi a quella di Iron Man.

La narrazione prende il via quando il personaggio principale decide di fare ritorno a Chicago, sua città di origine.

Spoiler finale

Nel corso della miniserie Ironheart, la protagonista, in quel di Chicago, deve fare i conti con una insidiosa minaccia. Si tratta di The Hood, una figura misteriosa e pericolosissima, che utilizza, per i suoi scopi, la magia nera. Fra i due è destinata a partire una vera e propria lotta, che mischia la tecnologia alla magia. In tutto questo, Riri deve affrontare anche le difficoltà che incontra all’interno di un mondo dominato dai maschi.

Ironheart serie tv, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Ironheart, serie tv rilasciata su Disney+ a partire da mercoledì 25 giugno.