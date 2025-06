Le principali novità nei palinsesti 2025-2026 della Rai sono, senza dubbio, affidate a Rai 2. La seconda rete della TV di Stato si appresta ad accogliere varie novità, fra cui Freeze con il rientrante Nicola Savino.

Rai 2 palinsesti 2025-2026, il prime time

Per quanto riguarda il prime time, su Rai 2 dal 14 settembre arriva BellaMa di Sera con Pierluigi Diaco. Quest’ultimo è affiancato da un folto cast di ospiti fissi, fra cui Valeria Marini, Marco Morandi e il critico musicale Gino Castaldo. Il giorno seguente tocca a I Lunatici con Roberto Arduini ed Andrea Di Ciancio. Sempre a settembre arriva il già citato Freeze, comedy show con protagonisti vip guidato da Nicola Savino e da Rocio Munoz Morales. In programma nuove puntate di Boss in incognito, con l’uscente Max Giusti sostituito da Elettra Lamborghini.

Ad ottobre sono previste le nuove edizioni di Belve (con annesso Belve Crime) di Francesca Fagnani e di Lo Spaesato con Teo Mammucari. A novembre, infine, è la volta de Gli Scatenati con i The Jackal.

Il daytime

Per ciò che concerne il daytime, i palinsesti 2025-2026 di Rai 2 sono composti dai confermati Radio 2 Social Club con Ema Stokholma e Luca Barbareschi e da I Fatti Vostri con Anna Falchi e la new entry Flavio Montrucchio, al via il 15 e il 29 settembre. L’8 settembre, dopo il telegiornale, torna Ore 14 con Milo Infante e BellaMa con Pierluigi Diaco. La Porta Magica con Andrea Delogu riparte il 29 settembre, dalle 17:00.

Il sabato, il 13 settembre Enzo Miccio guida TOP Tutto quanto fa tendenza e Monica Setta guida Storie di donne al bivio, alle 17:00 ed alle 15:30. Il 18 ottobre torna Playlist con Federica Gentile e Gabriele Vagnato. La domenica è cancellato, almeno per ora, Citofonare Rai 2 con Paola Perego e Simona Ventura. Confermato, invece, Musica Mia con Lorella Boccia e Marco Conidi, seppur non vi sia ancora una data certa.

Rai 2 palinsesti 2025-2026, protagonista lo sport

Infine, nei palinsesti 2025-2026 di Rai 2 è grande protagonista il calcio. La domenica alle 22:45 circa, Simona Rolandi conduce La Domenica Sportiva. Il sabato pomeriggio Paolo Paganini è al timone di Dribbling. Nella seconda serata del lunedì, Paola Ferrari e Marco Mazzocchi conducono Il processo del lunedì, storica trasmissione dell’approfondimento sportivo.

Infine, Rai 2 è la rete di punta dei Giochi Olimpici Invernali, previsti fra marzo e febbraio e che si svolgono fra Milano e Cortina. In programma le dirette, le interviste ai protagonisti e degli di approfondimento ideato ad hoc, con uno studio in esterna posto proprio sul luogo nel quale si svolgono le gare.