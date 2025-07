Domenica 6 luglio, Canale 5 manda in onda una nuova puntata di Melaverde. La trasmissione, che racconta le bellezze sparse nel nostro paese, è visibile dalle ore 11:50 circa.

Melaverde 6 luglio, Ellen Hidding in Valle Camonica

Al timone di Melaverde di domenica 6 luglio, appuntamento inedito della nuova edizione del format, torna la coppia composta da Ellen Hidding e da Vincenzo Venuto.

La puntata, fruibile anche in diretta streaming ed on demand tramite l’applicazione Mediaset Infinity, è preceduta, dalle 10:30 circa, da Le Storie di Melaverde, una collezione contenente i migliori servizi andati in onda nelle ultime edizioni del format.

Nel corso della puntata di oggi, Ellen Hidding propone un focus sulla Valle Camonica, situata nella Lombardia Orientale, posta fra le province di Brescia e di Bergamo.

Intervista ad una coppia impegnata nell’opera di riqualificazione di una malga

Ellen Hidding, durante Melaverde di oggi, propone un focus sull’ambiente di montagna. In Valle Camonica, infatti, il rapporto fra l’uomo e la natura è espresso ai massimi livelli.

Il ricco ecosistema, formato da boschi, pascoli e radure, vive grazie all’uomo e sono proprio gli esseri umani, con le sue attività, a salvaguardare la salute e la sicurezza di queste terre.

La padrona di casa, nella puntata odierna, incontra una coppia che, da qualche anno, è impegnata nell’opera di riqualificazione di una malga. Qui sono realizzati formaggi, yogurt e prodotti d’alpeggio. Infine, Hidding visita una struttura dove, oltre alla classica accoglienza di montagna, è possibile vivere vere esperienze in quota.

Melaverde 6 luglio, l’altopiano di Asiago

Nel corso di Melaverde di domenica 6 luglio, Vincenzo Venuto viaggia alla scoperta dell’altopiano di Asiago. Esso ha una struttura di un’enorme conca ad una altitudine di 1000 metri sopra il livello del mare. A nord vi sono alte montagne, che raggiungono un massimo di 2300 metri sopra. A sud, invece, si estendono chilometri di colline, che portano fino alla Pianura Padana.

Il territorio ha una delle ricchezze biologiche più importanti del nostro paese, composta da frutti, bacche, erbe, radici e fiori selvatici. Proprio la natura è al centro della storia raccontata durante Melaverde. Il conduttore, infatti, torna indietro al 1868, quando un giovane farmacista, all’interno del suo piccolo laboratorio ad Asiago, tra alambicchi e bollitori di rame, inizia a produrre elisir naturali a base di china e pappa reale per i villeggianti.

Sono passati più di 100 anni e, dall’antica sapienza dei distillatori di Asiago, nasce quello che sarebbe diventato il prodotto di punta delle distillerie, ovvero un gin prodotto con le bacche di ginepro.