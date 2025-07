Domenica 6 luglio, su Rai 1, esordisce Techeteche Top Ten. Il format, che torna nei palinsesti della rete ammiraglia della TV di Stato, è visibile dalle ore 20:35 circa, prendendo il via subito dopo la fine dell’edizione serale del TG1.

Techeteche Top Ten, al timone c’è Bianca Guaccero

Techeteche Top Ten è una produzione originale della Rai, che l’ha realizzata mediante la collaborazione tra Rai Radio1, Rai Teche e Direzione Intrattenimento Prime Time.

Il format, che nasce dal successo di Techetechetè, non è in realtà una novità della programmazione tv di Rai 1. Lo show, infatti, ha esordito, sempre sulla rete ammiraglia ma nella fascia oraria della seconda serata, il 2 marzo dello scorso anno, per poi tornare in onda ad inizio anno.

Così come allora, anche nel nuovo ciclo di appuntamenti la conduttrice è Bianca Guaccero. reduce da una stagione di grande successo, iniziata con la vittoria di Ballando con le stelle e che è proseguita con la conduzione del PrimaFestival e di Dalla strada al palco.

Un omaggio ai brani entrati nella storia della musica

L’idea che sta alla base di Techeteche Top Ten è quella di intendere la vita come una grande playlist, composta dai brani che hanno fatto da sottofondo alle pagine più importanti della storia di ognuno di noi.

Le puntate, arricchite da una scenografia di uno studio radiofonico, hanno una durata di circa 50 minuti ciascuna. Il programma si affida ad un modello di rotocalco, in cui la narrazione contestualizza ed analizza un determinato periodo storico, punteggiandolo con i brani iconici e con le gag e gli sketch degli show televisivi più noti dell’epoca.

Il tutto è alternato dal costume, dalla cronaca e dalla narrazione della società predominante negli anni posti al centro dell’attenzione. L’edizione in access prime time è composta, in totale, da nove appuntamenti, in onda per altrettante settimane, nell’access prime time della domenica, fino al 31 agosto. Inoltre, è possibile seguire il format anche in diretta streaming ed on demand tramite l’applicazione Rai Play.

Techeteche Top Ten, le puntate previste

Nel corso dell’edizione di Techeteche Top Ten è prevista, in primis, una puntata dedicata ai miti della musica italiana. Durante tale appuntamento, il pubblico a casa ha la possibilità di rivedere le esibizioni di alcuni dei più importanti artisti, come Mina, Lucio Battisti, Pino Daniele e Lucio Dalla. Vi sono, poi, le puntate monotematiche. Anche esse sono dedicate alla musica e si intitolano, fra le altre, Amore a 33 giri, Mamma e papà e Lato B 45 giri.