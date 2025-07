Rivoluzione nell’access prime time estivo di Canale 5. La rete ammiraglia del Biscione, infatti, si appresta ad accogliere La Ruota della Fortuna, provocando effetti a catena sul resto della programmazione.

Canale 5 access prime time estivo, Gerry Scotti al timone de La Ruota della Fortuna

Le modifiche all’access prime time coinvolgono Canale 5 a partire dal prossimo 14 luglio. In tale data, infatti, la rete ammiraglia del Biscione saluta dal proprio palinsesto Paperissima Sprint, storico titolo della rete, ed accoglie La Ruota della Fortuna.

Il game show, portato al successo in Italia da Mike Bongiorno, è tornato in onda, dopo anni di distanza, nel 2024, con la conduzione di Gerry Scotti. Proprio quest’ultimo è il padrone di casa dello show anche dal 14 luglio e, al suo fianco, è confermata la presenza, nel ruolo di valletta, di Samira Lui. Per l’occasione, il regolamento del gioco sarà parzialmente rivisto, soprattutto il gioco finale, al centro di modifiche pensate per renderlo ancora più avvincente.

Salvo ulteriori modifiche di palinsesto, La Ruota della Fortuna rimarrà in access prime time fino al prossimo novembre, quando ripartirà Striscia la Notizia!.

Paperissima Sprint passa su Italia 1

Il 14 luglio, con l’arrivo in access prime time de La Ruota della Fortuna, cambia anche la programmazione tv di Italia 1. Sulla rete, infatti, arriva Paperissima Sprint. Lo storico titolo, in accordo con l’ideatore e produttore Antonio Ricci, andrà in onda, tutti i giorni, nel primo pomeriggio, nella collocazione oraria che oggi ospita le puntate de I Simpson.

Per Paperissima Sprint, il passaggio a Italia 1 è da considerare una sorta di ritorno alle origini. D’altronde, lo show ha debuttato nel dicembre del 1990 proprio su tale rete, per poi ottenere, dall’anno successivo, la promozione sull’ammiraglia.

Canale 5 access prime time estivo, Enrico Papi nel preserale

Le modifiche estive alla programmazione tv di Canale 5 non riguardano, infine, solo l’access prime time. Dal 21 luglio, infatti, nella fascia del preserale è dato spazio a Sarabanda, storico quiz musicale Mediaset guidato, come sempre, da Enrico Papi. Anche in questo caso, sono attese nel format varie novità.

Le modifiche ai palinsesti di Canale 5 sono state commentate da Pier Silvio Berlusconi. Quest’ultimo, in una nota, ha dichiarato: “Questa programmazione estiva è solo il primo passo di un graduale ma profondo lavoro di evoluzione di Canale 5. Evoluzione che, in totale sintonia con Antonio Ricci, coinvolgerà anche Striscia la Notizia: un contenuto importante, un pezzo di storia della televisione che tornerà in una nuova veste nell’arco della prossima stagione. Per evolvere bisogna sperimentare. E farlo già dall’estate dimostra la nostra determinazione a rischiare e innovare“.