La settimana dal 7 al 13 luglio 2025 di La Promessa sarà ricca di colpi di scena su Rete 4. Manuel è pronto a tutto pur di ottenere il consenso dei genitori al matrimonio con Jana, persino a rinunciare all’aviazione. Intanto, Romulo viene finalmente scarcerato, mentre Teresa rivela a Ricardo la verità sul suo legame con Marcelo. Pelayo, invece, confessa un gesto scioccante che mette a rischio la gravidanza di Catalina.

La Promessa 7–13 luglio 2025: Puntata lunedì 7 luglio 2025

Ricardo affronta Petra in merito alla morte della moglie, ma la governante lo incalza a dire la verità a Santos riguardo alla vicenda. Catalina si mostra esausta a causa dei postumi della sua gravidanza avanzata, mentre Jana e Manuel tornano felici dal loro viaggio, scatenando l’ira e la disapprovazione di Cruz e Alonso, che non approvano la loro unione. Maria spinge Teresa a confessare a Ricardo che Marcelo è suo fratello e non suo marito, una rivelazione che potrebbe scuotere gli equilibri familiari. Nel frattempo, Lorenzo rivela alla duchessa che Vera è sua figlia e accusa Ayala di essersi avvelenato da solo, aggiungendo ulteriore mistero alla trama. Infine, Manuel, nel disperato tentativo di ottenere il consenso dei genitori al matrimonio con Jana, propone di rinunciare al volo, la sua grande passione, un sacrificio che dimostra la profondità del suo amore.

Puntata martedì 8 luglio 2025

Manuel continua a lottare con determinazione per la liberazione di Romulo, cercando ogni via possibile, e tenta persino di corrompere il sergente Burdina, offrendogli tutto il suo denaro e persino il suo aeroplano, pur di raggiungere l’obiettivo. Catalina, dopo una rovinosa caduta, si riprende fortunatamente senza conseguenze gravi, tirando un sospiro di sollievo per la sua gravidanza. Cruz viene a sapere delle voci sempre più insistenti sull’infedeltà di Alonso e, preoccupata per la reputazione della famiglia, si allea con Lorenzo con l’intento di scoprire la verità dietro queste dicerie. Intanto, Petra si scontra apertamente con il conte De Ayala, mentre Pelayo confida a Ricardo un gesto scioccante: ha aiutato Catalina ad andare in carcere sperando che perdesse il bambino, un segreto che rivela la sua perfidia e mette in luce il lato oscuro del suo carattere.

La Promessa 7–13 luglio 2025: Puntata mercoledì 9 luglio 2025

Santos confida alla governante di non riuscire a costruire un rapporto significativo con Ricardo, esprimendo un profondo rammarico per la distanza che li separa. Intanto, Marcelo rivela a Teresa una notizia sconvolgente: Salvador è stato visto in compagnia di un’altra ragazza. Maria, che si trova ad ascoltare inavvertitamente questa conversazione, decide di indagare personalmente per scoprire la verità dietro il comportamento di Salvador. Successivamente, si scopre che Martita, la ragazza in questione, è partita per un pellegrinaggio, lasciando Maria ancora più confusa e con molti interrogativi senza risposta, mentre il mistero si infittisce.

Puntata giovedì 10 luglio 2025

Manuel, profondamente preoccupato per la salute e la detenzione di Romulo, insiste con il sergente Burdina, offrendogli persino i soldi destinati alle competizioni aeree, pur di ottenere il suo rilascio. Il sergente, inizialmente furioso per la proposta, inizia a riflettere seriamente sull’offerta, capendo l’importanza del gesto di Manuel. Petra continua a pungolare Ricardo, spingendolo con insistenza affinché confessi a Santos la verità sulla madre, un segreto che da tempo grava sulle loro coscienze. Nel frattempo, Cruz riceve la conferma che le voci sull’infedeltà di Alonso si stanno diffondendo rapidamente, e teme che uno scandalo pubblico possa compromettere irrimediabilmente la reputazione della famiglia, gettando un’ombra sulla loro nobile casata.

Puntata venerdì 11 luglio 2025

Finalmente, Burdina accetta la proposta di Manuel, e Romulo viene liberato, tornando a respirare l’aria della libertà dopo un periodo difficile. Il maggiordomo fa ritorno a La Promessa, accolto con gioia e sollievo da tutti i membri della tenuta, compresi i marchesi, che gli esprimono gratitudine per il suo sacrificio e la sua lealtà. Marcelo, però, teme che la verità sul suo legame con Teresa possa costargli il posto e mettere a rischio la sua posizione all’interno della tenuta, un segreto che lo tormenta. Pelayo, intanto, si mostra sempre più ambiguo nei confronti di Catalina, lasciando intendere che nasconda qualcosa di significativo e che le sue intenzioni non siano del tutto chiare, alimentando i sospetti della donna.

La Promessa 7–13 luglio 2025: Puntata sabato 12 luglio 2025

Lorenzo continua la sua opera di ricatto nei confronti di Ayala, stringendolo in una morsa sempre più stretta, mentre Petra cerca di ottenere più potere e influenza all’interno della tenuta, tessendo le sue trame per avanzare nella gerarchia. Maria affronta Salvador in un confronto diretto, ma lui nega categoricamente ogni accusa, mantenendo una posizione di innocenza che non convince del tutto la ragazza. Catalina inizia a nutrire seri sospetti che Pelayo le stia nascondendo qualcosa di importante, sentendo che c’è una verità non detta tra loro. Romulo, ancora provato dalle recenti esperienze, cerca di riprendere il suo ruolo di maggiordomo, ma si scontra con Ricardo, creando nuove tensioni all’interno del personale della tenuta.

Puntata domenica 13 luglio 2025

Manuel e Jana si preparano ad affrontare una nuova battaglia per difendere il loro amore e la loro relazione, consapevoli delle difficoltà che li attendono. Cruz e Alonso, pur mostrando riluttanza e non piena approvazione, iniziano a considerare l’idea di accettare la relazione tra Manuel e Jana, riconoscendo forse l’inevitabilità della situazione. Romulo ringrazia sentitamente Manuel per il gesto coraggioso e il sacrificio fatto per la sua liberazione, un atto di profonda gratitudine che rafforza il loro legame. Nel frattempo, Teresa e Marcelo decidono di affrontare insieme le conseguenze della verità sul loro legame, pronti a subire qualsiasi ripercussione. Infine, Petra scopre un segreto inaspettato che potrebbe cambiare radicalmente gli equilibri di potere all’interno della tenuta, promettendo nuove svolte e intrighi.