È Temptation Island il grande protagonista, dal punto di vista degli ascolti tv, della settimana dal 30 giugno al 6 luglio. Il format, infatti, ha esordito lo scorso giovedì, con dati Auditel da record.

Ascolti tv 30 giugno 6 luglio, fatica Rai 1

Analizzando i risultati di Rai 1, la rete ammiraglia della TV di Stato mostra non poche difficoltà negli ascolti tv. Per quanto riguarda i format, Noos di Alberto Angela è calato al 12,8% di share, intrattenendo poco più di 1 milione ed 800 mila persone. Il venerdì, invece, fa meglio l’ultima puntata di TIM Summer Hits, evento musicale guidato da Carlo Conti ed Andrea Delogu, che ha ricevuto il 17% di share con 2,1 milioni di spettatori.

Nella altre serate, Rai 1 ha trasmesso film e fiction in replica. Fra esse, va segnalato il forte calo di Don Matteo: la riproposizione delle puntate della tredicesima stagione cala al 13,7% di share, complice il grande successo di Temptation Island.

Ascolti tv 30 giugno 6 luglio, bene Canale 5

Decisamente molto positivi, invece, gli ascolti ottenuti da Canale 5 nella settimana dal 30 giugno al 6 luglio. A trainare i dati Auditel vi sono, in primis, le partite del Mondiale per Club. La competizione iridata è entrata nella fase clou, ovvero quella delle partite ad eliminazione diretta, e i dati Auditel sono in netto miglioramento. Sugli scudi, soprattutto, i match Fluminense-Inter del 30 giugno e Real Madrid-Juventus del 1° luglio, che hanno ottenuto rispettivamente il 24,6% e il 29,2% di share.

In risalita, seppur ancora bassi, gli ascolti ottenuti dalla finale de L’Isola dei Famosi. Il reality show, nella serata in cui è stata proclamata vincitrice Cristina Plevani, ha ricevuto il 18,4% di share, con più di 1 milione ed 800 mila persone tenute davanti allo schermo.

Il giovedì, infine, straccia ogni record Temptation Island. Il reality, nel debutto, appassiona più di 3 milioni e 600 mila spettatori, ricevendo il 28,73% di share. Si tratta di uno degli esordi migliori di sempre per lo show: rispetto alla passata edizione estiva è cresciuto di oltre 300 mila spettatori, segnando un aumento della share pari a quasi il 4%.

Le altre reti

Per quanto riguarda le altre reti, la finale di Like a Star, show di NOVE guidato da Amadeus, ha divertito 417 mila persone con il 3,9% di share. L’ultimo appuntamento di Money Road, in onda il giovedì su TV8, ha invece siglato il 2,5% di share con 373 mila spettatori.

Prendendo in considerazione i documentari, ottiene un buon risultato Signor Faletti, che su Rai 3, il giovedì, interessa 843 mila persone con il 5,5%. Malissimo, invece, Il Settebello – Nel Cuore della Leggenda, fermo solamente all’1,7% di share.