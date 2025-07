A meno di un mese dall’inizio della programmazione tv estiva completa, nuovi cambiamenti interessano il pomeriggio di Rai 1. Sparisce, dai palinsesti della rete ammiraglia, la soap Ritorno a Las Sabinas.

Rai 1 programmazione tv pomeriggio, lo stop alla soap per i bassi ascolti

Ritorno a Las Sabinas, soap opera spagnola, ha debuttato nel nostro paese lo scorso maggio. Rai 1, infatti, aveva deciso di puntare sul titolo per sostituire uno dei pilastri della programmazione autunnale della rete, ovvero Il Paradiso delle Signore, che nella passata stagione ha ottenuto ascolti record, superando spesso e volentieri il 20% di share.

In attesa delle nuove puntate, in onda da settembre, la TV di Stato ha deciso di tenere compagnia agli italiani anche nei mesi più caldi proprio con Ritorno a Las Sabinas, che tuttavia non è riuscita a conquistare gli spettatori. Il debutto ha interessato poco meno di un milione di telespettatori, con il 13,7% di share.

Un dato, questo, di per sé già non altissimo e che, con il passare delle settimane, è ulteriormente calato. L’ultimo appuntamento in onda su Rai 1, lo scorso venerdì 4 luglio, si è fermato solamente al 9% di share con appena 635 mila persone appassionate.

La soap si sposta su Rai 2

Proprio gli ascolti bassi sono la causa della cancellazione di Ritorno a Las Sabinas dalla programmazione tv del pomeriggio di Rai 1. Gli appassionati del titolo, comunque, possono continuare a seguire le vicende della soap su Rai 2. La seconda rete, infatti, dal 7 luglio ha accolto la produzione seriale, trasmettendo tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, un doppio appuntamento, dalle 08:45 alle 10:05. L’esordio nella nuova collocazione ha tenuto compagnia, nella media dei due episodi, solamente 124 mila persone con il 3,1% di share.

Rai 1 programmazione tv pomeriggio, si allungano le repliche de La Volta Buona

Rai 1, per sostituire Ritorno a Las Sabinas, ha deciso, per il momento, di allungare di circa un’ora la durata delle repliche de La Volta Buona, trasmissione di Caterina Balivo che ha chiuso la propria stagione poche settimane fa. Dal prossimo 14 luglio, invece, dalle ore 14:0o alle 17:05 circa sono trasmesse alcune fiction in replica, a partire dalla prima stagione de L’Allieva, seguita poi da Cuori e da Una Pallottola nel Cuore. Dovrebbero essere confermate, infine, le repliche de Il Paradiso delle Signore, al via il 12 agosto alle 16:00, ovvero nell’orario nel quale, fino a pochi giorni fa, era presente Ritorno a Las Sabinas.