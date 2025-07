La settimana dal 7 all’11 luglio 2025 di Ritorno a Las Sabinas, che ora va in onda su Rai 2, si preannuncia ricca di rivelazioni sconvolgenti e decisioni irrevocabili. Laura fa un inatteso ritorno a Manterana, lasciando tutti senza parole. Emilio, tormentato dal passato, si costituisce per la morte di Óscar, mentre Gracia affronta i sentimenti di Tano. Nel frattempo, María inizia a riflettere sulle sue azioni, e Manuela scopre nuove prove che potrebbero cambiare per sempre il corso degli eventi.

Informiamo i nostri lettori che la soap opera ha cambiato rete e orario: ora la trasmettono su Rai 2 ogni mattina, dal lunedì al venerdì, con due episodi intorno alle 8:45.

Ritorno a Las Sabinas 7–11 luglio 2025: puntata lunedì 7 luglio 2025

Emilio si tormenta per il ricordo della notte in cui morì Óscar e si confida con Trini, convinto di essere lui il responsabile. Silvia organizza un pranzo per presentare Lucas alla famiglia, mentre Gracia spiega a Miguel le ragioni per cui non è riuscita a lasciare Manterana con lui. Paloma racconta a Richi episodi dolorosi della sua adolescenza, e María, colpita dal dolore dell’amica, inizia a riconsiderare le sue scelte. Esther, intanto, finge con il marito di non sapere delle minacce di Paca a Gracia, mentre cerca di avvicinarsi a Lucas.

Puntata martedì 8 luglio 2025

Trini non crede alla confessione di Emilio, ma cambia idea quando trova una zappa sporca di sangue. Silvia invita Emilio a lasciarsi il passato alle spalle, ora che condividono un nipote. Manuela si trova divisa tra Dani e Alex, mentre Tano dichiara il suo amore a Gracia e le chiede di restare a Manterana. Miguel, preoccupato per la sicurezza della famiglia, propone a Lucas di trasferirsi con Julia a El Acebuche.

Ritorno a Las Sabinas 7–11 luglio 2025: puntata mercoledì 9 luglio 2025

Emilio decide di costituirsi per l’omicidio di Óscar, mentre Manuela trova nuove prove a Las Sabinas. Gracia, scossa, chiede a Tano di trovare un buon avvocato per suo padre. Lucas, ancora turbato, accetta la proposta di Miguel e si prepara a lasciare la tenuta. Nel frattempo, Esther continua a mentire a Lucas, mentre María tenta di manipolare Trini per ottenere vantaggi.

Puntata giovedì 10 luglio 2025

Laura, creduta morta, torna improvvisamente a Manterana. Il suo arrivo sconvolge la famiglia Molina e riapre vecchie ferite. Gracia è turbata dalle spiegazioni della madre, mentre Paloma si mostra più aperta al confronto. La Guardia Civil apre un’indagine sulla messinscena della sua morte. Paca, intanto, si confida con Silvia, rivelando un segreto che la tormenta da anni.

Puntata venerdì 11 luglio 2025

Emilio, ora in carcere, accetta l’assistenza legale di Tano, che condivide con la madre e il fratello i suoi progetti futuri con Gracia. María, dopo aver seminato discordia, prende una decisione che coinvolge Paca e potrebbe cambiare gli equilibri familiari. Manuela continua a indagare sul passato oscuro della tenuta, mentre Esther affronta Paca per la relazione segreta con Laura. Il clima a Las Sabinas è sempre più teso, e nuove alleanze iniziano a formarsi.