Nelle scorse ore, Mediaset ha comunicato i palinsesti 2025-2026 e sin da subito si è molto parlato delle escluse. Vi sono, in particolare, quattro conduttrici protagoniste della scorsa stagione che, al momento, non trovano spazio nella programmazione.

Mediaset palinsesti 2025-2026 escluse, fuori (a sorpresa) Michelle Hunziker

La prima, importante presenza nell’elenco delle escluse dai palinsesti 2025-2026 di Mediaset è senza dubbio quella di Michelle Hunziker. Il fatto che la conduttrice sia rimasta, almeno per ora, senza alcun programma desta, senza dubbio, sorpresa.

Da anni, infatti, Hunziker è uno dei volti di punta dell’intrattenimento della rete ammiraglia Mediaset, avendo condotto, fra gli altri, Striscia la Notizia!, Michelle Impossible ed Io Canto Family. Lo scorso maggio, inoltre, ha ricevuto anche un importante attestato di stima internazionale, avendo guidato la finale dell’Eurovision Song Contest.

Nonostante questo, per il momento il pubblico non vedrà all’opera Michelle Hunziker nella stagione Mediaset 2025-2026. Non è da escludere, comunque, che per lei possano arrivare impegni nelle prossime settimane.

Ilary Blasi e Diletta Leotta

Altre due deluse dall’annuncio dei palinsesti 2025-2026 di Mediaset sono, senza dubbio, Ilary Blasi e Diletta Leotta.

Entrambe, nella scorsa stagione, sono state selezionate per guidare due scommesse dell’offerta prime time della rete ammiraglia, ovvero The Couple e La Talpa. Nessuno dei due format, però, ha convinto. Se lo show di Leotta ha chiuso in anticipo, quello di Blasi, a causa del crollo degli ascolti, è stato addirittura interrotto senza che si svolgesse la finale.

Due esperienze senz’altro deludenti, con Pier Silvio Berlusconi che non ha nascosto il suo disappunto, al punto da definirli i reality “più brutti mai visti“, aggiungendo: “Quando li guardavo mi veniva la pelle d’oca dalla rabbia“. Una bocciatura su tutta la linea, con la conseguenza che, per il momento, per nessuna delle due conduttrici sono in previsioni nuovi impegni lavorativi con Mediaset.

Mediaset palinsesti 2025-2026 escluse, il caso Myrta Merlino

Il poker di escluse dai palinsesti 2025-2026 di Mediaset è completato da Myrta Merlino. La giornalista, fino a poche settimane fa al timone di Pomeriggio Cinque, nel rotocalco pomeridiano è sostituita da Gianluigi Nuzzi. Per lei, non è previsto nessuna trasmissione.

Tuttavia, Berlusconi si è soffermato a lungo su Merlino, sottolineando che rimarrà nell’emittente e che non si esclude un suo ritorno in onda, non appena sarà ritrovato il giusto progetto. In attesa di quel momento, l’Amministratore delegato del Biscione si è augurato di vedere Merlino a lavoro come ospite nei talk show di Rete 4.