Prime Video Italia ha annunciato, giovedì 10 luglio, i palinsesti 2025-2026. Fra conferme e novità, sono numerose le produzioni attese nella piattaforma.

Prime Video Italia palinsesti 2025-2026, gli show di intrattenimento

Iniziando dagli show di intrattenimento, nella stagione 2025-2026 andrà in onda la sesta stagione di LOL Chi ride è fuori, oramai un cult della piattaforma. Al centro del programma dieci comici italiani, chiusi in una stanza per sei ore con un unico obiettivo: cercare di far ridere gli avversari. Previsto, poi, lo speciale LOL Halloween Special, nel quale gareggiano sei fra i migliori protagonisti delle passate edizioni.

In lavorazione anche Red Carpet Vip al tappeto 2, in cui tre squadre agguerrite di bodyguard hanno la missione di scortare sino alla destinazione finale cinque vip, facendoli rimanere a tutti i costi sul tappeto rosso.

Due le novità annunciate. La prima è Roast in Peace, nel quale i comici Stefano Rapone, Edoardo Ferrario, Beatrice Arnera, Eleazaro Rossi e Corrado Nuzzo devono effettuare un cattivissimo funerale a quattro celebrità. Esse sono Francesco Totti, Selvaggia Lucarelli, Elettra Lamborghini e Roberto Saviano. Ad officiare le cerimonie vi è Michela Giraud. L’obiettivo è individuare il comico più cattivo.

Il secondo nuovo programma è Holiday Crush, al via il 4 settembre e guidato dai The Jackal. Il gruppo comico commenta, in maniera ironica e divertente, la vacanza da sogno di un gruppo di giovani, fra divertimento e riflessioni.

I film e le serie Originals

Per quanto riguarda le serie, Prime Video ha annunciato, per la stagione 2025-2026, il rilascio di Italian Postcards. Creata da Lisa Riccardi e Damiano Bruè e diretta dalla Premio Oscar Jessica Yu, ha come protagonista Mia, ricca ereditiera newyorchese che viene spedita dal nonno a Palermo, senza soldi né lussi, per lavorare come agente immobiliare nell’azienda di famiglia.

Fra i film spazio ad Ancora più sexy, sequel di Pensati Sexy che riprende la storia di Maddalena (Diana Del Bufalo) a tre anni di distanza dai fatti narrati nella pellicola precedente. L’offerta dell’emittente è arricchita, inoltre, da Il Ministero dell’Amore. La produzione racconta la storia di Aldo (Pif), brillante cronista parlamentare le cui decisioni sono governate da un singolare Consiglio dei Ministri interiore. Il suo equilibrio viene meno quando si innamora di Claudia (Alessandra Mastronardi).

Prime Video Italia palinsesti 2025-2026, gli altri annunci

Durante la presentazione dei palinsesti 2025-2026 sono stati fatti vari annunci. Il primo riguarda The Traitors Italia, reality show guidato da Alessia Marcuzzi. I concorrenti vip si aggirano in una magione spettacolare e devono collaborare per completare le missioni e accumulare il montepremi. Non sanno, però, che fra loro si nascondono dei traditori, che cercano di ingannarli e manipolarli per accaparrarsi il premio finale.

A novembre è previsto il rilascio del film Natale senza Babbo con Alessandro Gassman e Luisa Ranieri. In programma anche le trasposizioni televisive di due celebri romanzi, ovvero Love me Love Me di Stefania S. e Non è un paese per single di Felicia Kingsley. Infine, Gianmarco Tognazzi e Sabrina Ferilli sono le new entry nel cast della seconda stagione della serie comedy italiana Gigolò per caso.