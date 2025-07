L’Isola dei Famosi è finita oramai da qualche giorno, ma gli echi dell’edizione non sono ancora conclusi, soprattutto per Mario Adinolfi e Loredana Cannata. I due concorrenti, al ritorno dal reality, hanno dovuto fare i conti con dei problemi di salute.

Mario Adinolfi Loredana Cannata Isola dei Famosi, le conseguenze della prova d’apnea per l’attrice

In primis, molti fan de l’Isola dei Famosi hanno avuto non poche preoccupazioni per quanto riguarda la salute di Loredana Cannata. L’attrice, nel corso della finale dello show, ha svolto la prova d’apnea. Un gioco nelle intenzioni banale, ma che si è dimostrato veramente molto pericoloso.

Cannata non è riuscita subito a riemergere, in quanto i suoi capelli si sono incastrati in uno dei legni della struttura ideata appositamente per la prova. Solamente l’intervento tempestivo del personale in Honduras ha evitato il peggio, ma una volta tornata in Italia l’attrice ha dovuto comunque affrontare delle conseguenze. Cannata, infatti, ha comunicato il ricovero in cardiologia per degli accertamenti, dopo aver avuto difficoltà di respirazione.

Mario Adinolfi Loredana Cannata Isola dei Famosi, il ricovero per l’esponente politico

Ma, come detto, Loredana Cannata non è l’unica ad aver dovuto affrontare dei problemi di salute dopo la fine de l’Isola dei Famosi. Anche Mario Adinolfi ha comunicato, ai propri seguaci, di essere stato costretto al ricovero in ospedale, per poi ammettere: “Niente di grave alla fine, ma un gran bello spavento. Perdere decine di chili di peso, stressare il corpo per mesi e poi sottoporsi a un viaggio faticosissimo ha le sue controindicazioni, a quanto pare“.

Mai come quest’anno, insomma, la definizione di reality show di sopravvivenza calza a pennello con l’Isola dei Famosi. Tutto ciò, però, dovrebbe portare quantomeno a delle riflessioni sui limiti che un programma televisivo non dovrebbe mai superare.

I precedenti e l’importanza della salvaguardia della salute dei concorrenti

Non è la prima volta che i partecipanti ad un programma televisivo si trovano costretti ad affrontare situazioni di potenziale rischio. Considerando il caso specifico di Loredana Cannata, ad esempio, è noto ciò che è accaduto a Mercedesz Henger nell’edizione de l’Isola dei Famosi del 2016.

La concorrente, in una prova d’apnea, sembrava essersi sentita male sott’acqua, scatenando il panico nella conduttrice Alessia Marcuzzi e nella mamma Eva Henger in studio. Tutto, alla fine, è terminato per il meglio, con la concorrente che in realtà non aveva alcun tipo di problema. Ma il grande spavento, tuttavia, rappresentava un campanello d’allarme che andava colto.

Lo scorso anno, invece, la paura è stata per Khady, anch’essa rimasta impigliata con i capelli ad uno dei pali di sostegno della prova della centrifuga. In questo, caso, l’incidente ha avuto degli effetti: la prova, infatti, è stata giustamente eliminata, non andando in scena nell’edizione da poco conclusa.

Ma i casi, molteplici e che coinvolgono vari format, mettono in evidenza la necessità di porre maggiormente l’attenzione sulla salvaguardia della salute dei concorrenti. Un principio, questo, che dovrebbe essere sempre il faro per ogni show, anche a costo di sacrificare lo spettacolo e, di conseguenza, mettere in discussione gli ascolti.