Nella stagione 2025-2026 cambia la programmazione tv di Fuori dal coro, talk show del prime time di Rete 4. Ad annunciarlo è il conduttore Mario Giordano.

Fuori dal coro Rete 4 2025-2026, l’annuncio di Mario Giordano

Il giornalista e conduttore, padrone di casa del format sin dal suo debutto, avvenuto nel settembre del 2018, ha dato la notizia in un articolo pubblicato sul quotidiano La Verità.

Giordano, rispondendo ad una mail ricevuta da un lettore, ha affermato: “Fuori dal Coro non andrà più in onda di mercoledì, ma non è stata affatto cancellata. Solo spostata di giorno: andrà in onda, quasi sicuramente, alla domenica sera. Certo, mi dispiace abbandonare l’appuntamento del mercoledì, così come mi dispiace cambiare giorno un’altra volta. Ma ciò che conta è che la trasmissione riprenderà, libera come sempre“.

Per Fuori dal coro si tratta dell’ennesimo cambio di programmazione. Nella prima edizione, il talk era una striscia quotidiana dalla durata di circa 25 minuti. Visti gli ottimi ascolti ottenuti, il format ha ottenuto una promozione al prime time. Dopo vari cambi, dal 2020 il programma si è stabilito al martedì sera, slot che ha dovuto abbandonare lo scorso anno in favore di Bianca Berlinguer spostandosi al mercoledì. Dal prossimo settembre, come detto, va in onda la domenica.

Fuori dal coro Rete 4 2025-2026, Realpolitik e il futuro di Zona Bianca

Il probabile passaggio di Fuori dal coro alla domenica è dovuto all’arrivo, nel prime time del mercoledì, della novità Realpolitik. Anch’esso talk show, è guidato dalla new entry nella rete Tommaso Labate, giornalista e prestigiosa firma politica de Il Corriere della Sera.

Con l’arrivo di Labate al mercoledì e lo spostamento di Fuori dal coro la domenica, è avvolto nel mistero il futuro di Zona Bianca, trasmissione di Giuseppe Brindisi da anni in onda la domenica sera che dovrebbe essere riconfermata. D’altronde, tutte le prime serate sono occupate da altre produzioni, eccezion fatta per quella del sabato, a meno che Realpolitik non vada in onda solamente per poche settimane.

A rischio cancellazione Mattino 4

Un format che invece rischia di non tornare in onda nella prossima stagione televisiva su Rete 4 è Mattino 4. A darne notizia è il sito Dagospia, secondo cui il Biscione potrebbe non riconfermare lo spazio di approfondimento mattutino guidato da Roberto Poletti e Federica Panicucci. Tale decisione arriverebbe nonostante nell’ultima edizione la trasmissione abbia registrato ascolti discreti. Prendendo in considerazione i risultati dell’ultima settimana di programmazione, dal 19 al 24 maggio, il format non è mai sceso sotto il 4%, con picchi di poco inferiori al 7%. Dei dati senz’altro positivi, che non lasciavano presagire una cancellazione.