Stasera in TV mercoledì 16 luglio 2025, la prima serata si divide tra fiction, talk show, film d’azione e commedie romantiche. Su Rai 1 va in onda la commedia Scusate se esisto!, mentre Canale 5 propone il thriller investigativo Fino all’ultimo indizio. Da segnalare anche Collateral Beauty su Iris, The Sentinel su Rai Movie, e Chicago Med su Italia 1. Ecco la guida completa.

Stasera in TV mercoledì 16 luglio 2025, Rai

Rai 1 alle 21.30 offre il film Scusate se esisto!. Paola Cortellesi e Raoul Bova, infatti, sono i protagonisti. La storia segue Serena, una brillante architetta. Tornata in Italia, si finge uomo per ottenere un incarico. Nasce così un’amicizia speciale tra equivoci e ironia.

Rai 2 alle 21.20 presenta un episodio della serie Rocco Schiavone 3. Il vicequestore di Aosta, infatti, indaga su un caso complesso. Questa indagine, quindi, lo costringe a fare i conti con il passato.

Rai 3 alle 21.20 trasmette il programma Il Caso. La trasmissione offre approfondimenti su misteri irrisolti. A seguire, il canale propone TG3 Linea Notte Estate e un concerto.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Rete 4 alle 21.20 offre Zona Bianca. Giuseppe Brindisi conduce il talk show. Il programma, infatti, propone dibattiti su politica, cronaca e attualità.

Canale 5 alle 21.20 manda in onda il thriller Fino all’ultimo indizio. Il film ha come protagonisti Denzel Washington e Rami Malek. Due detective, infatti, indagano su una serie di omicidi.

Italia 1 alle 21.20 propone tre episodi consecutivi della serie Chicago Med. La serata, quindi, è tra emergenze mediche e dilemmi etici.

La7 alle 21.15 trasmette il programma culturale La Torre di Babele. A seguire, il canale offre il film La famiglia, con Vittorio Gassman.

TV8 alle 21.30 presenta il film romantico Il profumo del mosto selvatico. Kxeanu Reeves interpreta un giovane enologo. Egli, infatti, si innamora della figlia del proprietario di una tenuta.

Nove alle 21.30 offre il film d’azione Hercules – Il guerriero. A seguire, il canale propone Prospettive di un delitto.

I film di questa sera in tv mercoledì 16 luglio 2025

Rai Movie alle 21.10 manda in onda il thriller politico The Sentinel. Michael Douglas interpreta un agente dei servizi segreti. L’uomo, infatti, affronta un’accusa di tradimento.

Iris alle 21.10 presenta il dramma Collateral Beauty. Will Smith interpreta un uomo che affronta il lutto. Egli, infatti, scrive lettere a Morte, Tempo e Amore.

La5 alle 21.10 offre il film romantico Progetto d’amore. A seguire, il canale trasmette il biopic Amelia.

Rai 4 alle 21.20 propone due episodi della serie S.W.A.T.. A seguire, offre il film Infernal Affairs 3.

Italia 2 alle 21.15 trasmette il cult L’ultimo squalo, seguito dal thriller The Bad Seed.

Cielo alle 21.20 offre l’episodio pilota di The Walking Dead. A seguire, il canale manda in onda Non commettere atti impuri.

I film su Sky mercoledì 16 luglio 2025

Sky Cinema Uno alle 21.15 offre Anora. Diretto da Sean Baker, il film ha conquistato la Palma d’Oro a Cannes e ben cinque premi Oscar: miglior film, regia, attrice protagonista (Mikey Madison), sceneggiatura originale e montaggio.

Sky Cinema Action alle 21.00 trasmette Assassin. Jonathan Rhys Meyers interpreta un ex agente CIA. Egli, infatti, torna in azione per fermare una rete di vendetta.

Sky Cinema Family alle 21.00 manda in onda Barely Lethal. Hailee Steinfeld interpreta una giovane agente segreta. Lei, infatti, inscena la propria morte per vivere da liceale.

Sky Cinema Romance alle 21.00 propone Anora. Ani, giovane spogliarellista di Brooklyn, incontra Ivan, figlio di un oligarca russo. Tra lusso, Las Vegas e un matrimonio improvvisato, la favola si trasforma in una rocambolesca fuga dai genitori di lui, decisi ad annullare tutto. Una commedia romantica agrodolce che mescola sogno americano e disincanto contemporaneo.

Sky Cinema Collection alle 21.45 trasmette nuovamente Il gladiatore II. A seguire, il canale propone Il colosso di Rodi.