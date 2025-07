Sabato 19 luglio 2025 ricorre il 33esimo anniversario dalla Strage di Via D’Amelio e la televisione italiana, per l’occasione, ha ideato una programmazione tv ad hoc.

Strage di Via D’Amelio programmazione tv 2025, il documentario nella notte di Rai 1

Era il 19 luglio del 1992 quando, in Via D’Amelio a Palermo, è esplosa una macchina con decine di chili di tritolo. La deflagrazione è potentissima: il giudice Paolo Borsellino, in prima linea contro la mafia, perde la vita, così come cinque dei suoi agenti di scorta.

Quel drammatico giorno è ricordato, in primis, dalla Rai. La rete ammiraglia, poco dopo la mezzanotte a cavallo fra il 19 ed il 20 luglio, propone il documentario dal titolo Falcone e Borsellino. Il fuoco della memoria. In tale produzione, il racconto di ciò che è avvenuto in Via D’Amelio è dedicato ai ragazzi di oggi. Fra le testimonianze attese nel documentario vi sono quelle di Pietro Grasso, già Procuratore nazionale antimafia, e di Fiammetta Borsellino, figlia di magistrato.

Nella prima serata di Rai 3 sono ricordati due agenti della scorta

Il ricordo della Rai dedicato alla Strage di Via D’Amelio coinvolge anche Rai 3. Sulla terza rete, in prima serata, sono in onda due episodi del ciclo I ragazzi delle scorte, che raccontano le vicende dei due agenti di pubblica sicurezza Fabio Li Muli ed Eddie Cosina, morti nella strage.

Da segnalare, infine, la messa in onda, dalle 19:30 su Rai Storia, del documentario Paolo Borsellino, parole e silenzi di Alessandro Chiappetta, con la regia di Valentina Grassi. Il film racconta il magistrato mediante le sue stesse parole, in una profonda riflessione su temi importanti come la giustizia e le legalità.

Strage di Via D’Amelio programmazione tv 2025, prima serata dedicata su TV2000

Su Canale 5, il ricordo della Strage di Via D’Amelio interessa il pomeriggio. Dalle 15:45 circa, fino alle 18:45, è possibile vedere la replica di Paolo Borsellino, pellicola con protagonisti Giorgio Tirabassi ed Ennio Fantastichini, rispettivamente nei ruoli di Borsellino e Giovanni Falcone.

Infine, il 19 luglio, cambia la programmazione tv di TV2000. La rete dedica l’intera fascia del prime time al ricordo della Strage di Via D’Amelio. Alle 21:10 circa prende il via la pellicola Paolo Borsellino I 57 giorni, diretta da Alberto Negrin e con protagonista Luca Zingaretti, incentrata sui giorni che separano la morte di Falcone a quella di Borsellino. In seconda serata c’è il documentario Borsellino La messa del giudice, nel quale il magistrato è ricordato da due sacerdoti che lo conoscevano molto bene, ovvero padre Cosimo Scordato e don Cesare Rattoballi.