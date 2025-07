Nella conferenza stampa dello scorso luglio non era stata annunciata, per lei, nessuna trasmissione. Sono passate poche settimane ed ora promette di essere una delle protagoniste. Stiamo parlando di Paola Perego, che nella stagione televisiva 2025-2026 dovrebbe guidare ben tre programmi tv.

Paola Perego programmi tv 2025-2026, il ritorno di Citofonare Rai 2

In primis, Paola Perego torna al timone di Citofonare Rai 2. Il programma, come spiegato a Napoli lo scorso 27 giugno, non rivedrà la luce in autunno, in quanto la collocazione della domenica mattina è già occupata dai vari appuntamenti di sport.

Per rivedere in onda il rotocalco mattutino occorre attendere a febbraio 2026, ovvero subito dopo la fine delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina e proprio in concomitanza con il Festival di Sanremo.

Due le novità che riguardano il format. Paola Perego, infatti, salvo clamorosi cambi dell’ultimo minuto, non potrà più contare sulla vicinanza della partner Simona Ventura, passata a Canale 5 per guidare la nuova edizione del Grande Fratello. Non è chiaro se la conduttrice sarà sostituita o se Perego guiderà la trasmissione da sola. Inoltre, Citofonare Rai 2 raddoppierà, essendo visibile sia la mattina della domenica che quella del sabato.

L’approdo in prima serata con The Floor

Ma gli impegni di Paola Perego nella stagione televisiva 2025-2026 non finiscono qui. La conduttrice, presumibilmente in autunno, sbarcherà nuovamente in prima serata, collocazione nella quale non presenzia, con un format tutto suo, oramai da anni.

A dare notizia è il settimanale Chi, secondo il quale Perego sarà la nuova padrona di casa di The Floor Ne rimarrà solo uno. Il game show ha debuttato, con le prime due edizioni, lo scorso anno, con la conduzione di Ciro Priello e Fabio Balsamo dei The Jackal.

Buoni, seppur in calo, gli ascolti del passato. La prima edizione, in programmazione a gennaio, ha appassionato una media di più di un milione di spettatori con il 6,42%. La seconda edizione, proposta fra settembre ed ottobre, ha invece ricevuto una media di 810 mila telespettatori con il 4,99%.

Paola Perego programmi tv 2025-2026, in cantiere una seconda serata

Infine, l’elenco dei programmi tv di Paola Perego nella stagione 2025-2026 dovrebbe giungere al termine con un progetto in seconda serata. Esso, i cui dettagli sono per il momento assolutamente top secret, dovrebbe debuttare solamente in primavera e potrebbe riportare la presentatrice su Rai 1. Fatta eccezione per l’esperienza da concorrente di Ballando con le stelle, Perego è assente dalla rete ammiraglia dall’estate del 2019, quando ha guidato la seconda (ed ultima) edizione del game show Non disturbare.