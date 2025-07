Mancano poche settimane dall’inizio della stagione 2025-2026 di Domenica In e continuano a rincorrersi le voci relative ai co-conduttori. Dopo l’addio di Gabriele Corsi, infatti, Mara Venier potrebbe essere affiancata da due volti già noti al pubblico della Rai.

Domenica In 2025-2026 co-conduttori, quasi certa la presenza di Umberto Broccoli

In primis, uno dei possibili co-conduttori di Domenica In 2025-2026, almeno secondo le indiscrezioni che circolano da qualche giorno sui social, potrebbe essere Umberto Broccoli.

Archeologo e grande conoscitore della storia della televisione, Broccoli, qualora dovesse concretizzarsi l’accordo, dovrebbe curare, ogni domenica, una rubrica dedicata alla storia del rotocalco. D’altronde, la prossima edizione rappresenterà un anniversario storico per il format, che compirà 50 anni.

Broccoli, come detto, è un volto noto della TV di Stato. Già nel cast di programmi come I Fatti Vostri e La Volta Buona, per tutta la bella stagione ha presenziato a Camper in viaggio, programma del daytime di Rai 1.

Domenica In 2025-2026 co-conduttori, il possibile coinvolgimento Enzo Miccio

Il secondo ed ultimo co-conduttore di Domenica In 2025-2026 potrebbe essere Enzo Miccio. Classe 1971, lavora nel campo della moda e dell’organizzazione degli eventi e, da oramai venti anni, è un volto molto noto dello spettacolo italiano.

Il debutto è avvenuto nel 2005, quando è divenuto, progressivamente, uno dei talent di punta dell’intrattenimento di Real Time. In carriera ha lavorato a numerosissimi programmi di successo, da Ballando con le stelle a Ma come ti vesti?!, passando per Notti sul ghiaccio ed Abito da sposa cercasi.

Inoltre, dopo l’avventura da co-conduttore a Pechino Express, lo scorso anno ha debuttato come padrone di casa di Top Tutto quanto fa tendenza, rotocalco dedicato al mondo della moda in onda il sabato pomeriggio su Rai 2 e riconfermato anche nella prossima stagione.

L’uscita di scena di Gabriele Corsi

La questione relativa ai co-conduttori di Domenica In 2025-2026 continua ad essere avvolta dai dubbi. Essi sono stati alimentati soprattutto dopo l’annuncio, arrivato pochi giorni fa, dell’uscita dal progetto di Gabriele Corsi. Il conduttore, lo scorso giugno, era stato annunciato nel cast fisso di presentatori di Domenica In.

Dopo numerose voci ed indiscrezioni, il padrone di casa, pochi giorni fa, ha comunicato ufficialmente il passo indietro. La nota stampa ha sottolineato che Domenica In era “incompatibile con altri progetti dell’artista“. L’agenzia che cura il management e la comunicazione del conduttore ha poi chiarito in merito alle motivazioni: “Mai come questa volta i soldi non c’entrano nulla. La verità? Prima dei palinsesti ci è stato presentato un progetto artistico; dopo un mese, quel progetto è radicalmente cambiato“.