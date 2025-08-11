Piccola rivoluzione in casa Rai. A partire da lunedì 11 agosto, infatti, Rai 2 anticipa l’orario di inizio della prima serata, al via alle 21:05.

Rai 2 anticipa inizio prima serata, la modifica per la pausa del TG2 Post

A comunicare la novità è la stessa Rai mediante un comunicato stampa. La decisione di anticipare l’inizio della prima serata è la conseguenza dello stop, per la pausa estiva, del TG2 Post.

Il talk show, guidato da Monica Giandotti e che approfondiva le principali vicende del giorno, per tutta la stagione televisiva è andato in onda dalle 21:00 alle 21:20 circa.

Tale slot orario, a partire dall’11 agosto, è occupato direttamente dalla produzione della prima serata, che prende il via alle 21:05 circa, subito dopo la fine dell’edizione serale del TG2.

La TV di Stato rinforza la propria offerta contro La Ruota della Fortuna

La decisione di anticipare l’inizio della prima serata di Rai 2 permette, alla TV di Stato, di rinforzare la propria offerta contro la corazzata La Ruota della Fortuna. Il game show di Canale 5, guidato da Gerry Scotti e Samira Lui, sta ottenendo ascolti da record, con picchi superiori al 28%.

La Rai, con la scelta di anticipare l’avvio delle produzioni del prime time, prova dunque a rubare pubblico alla concorrenza, in attesa della ripartenza di Affari Tuoi, programma di Stefano De Martino che ha, a sua volta, anticipato il ritorno in onda, previsto per il 2 settembre prossimo.

Rai 2 anticipa inizio prima serata, l’offerta messa a punto dalla Direzione Cinema e Serie tv

L’inizio anticipato della prima serata di Rai 2 coincide con l’arrivo di una ricca offerta televisiva messa a punto dalla Direzione Cinema e Serie tv. Domenica 17 e 24 sono previsti gli ultimi due appuntamenti della serie Will Trent. Lunedì 18 e 25, invece, spazio al finale di stagione di Elsbeth.

Martedì 19 agosto torna, per il 29esimo ed ultimo anno, la serie Squadra Speciale Cobra 11, con gli ultimi tre film. Due giorni più tardi, il 21 agosto, si congeda anche Delitti in Paradiso. Venerdì 22 agosto chiude i battenti The Americas, serie di documentari realizzata con un lavoro lungo cinque anni e che ha come narratore l’attore statunitense Tom Hanks.

La prima serata del sabato continua ad essere nel segno del thriller. Il 23 agosto prende il via la pellicola Vendicherò mia madre, seguita la settimana seguente dal film Folle ossessione. La collana di produzioni giunge al termine il 6 settembre con Alla ricerca di mia figlia, con protagonista l’attrice Tori Spelling, volto di Donna Martin in Beverly Hills 90210.