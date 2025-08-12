Stasera in tv martedì 12 agosto 2025 si preannuncia particolarmente ricca e variegata, offrendo un’ampia scelta che spazia dalle commedie italiane ai film d’avventura, passando per avvincenti serie investigative e imperdibili eventi musicali. Su Rai 1, per esempio, Alessandro Siani ci regala sorrisi e riflessioni con il suo film Tramite amicizia. Allo stesso tempo, Canale 5 punta sull’avventura per tutta la famiglia con Belle & Sebastien – L’avventura continua, mentre Rai 2 prosegue il suo viaggio con Enrico Brignano in Ma… diamoci del tour!. Da non perdere, inoltre, l’intrigante Delitti ai Caraibi su Rete 4 e il kolossal fantascientifico Star Trek – Il futuro ha inizio su Sky Cinema Uno. Ecco, quindi, la guida completa per orientarvi nella programmazione.

Stasera in TV martedì 12 agosto 2025, Rai

Rai 1, ore 21:30 – Tramite amicizia

Una commedia delicata e attuale, che Alessandro Siani dirige e interpreta. La storia, infatti, segue Lorenzo, un uomo che ha avuto un’idea geniale: gestire un’agenzia che offre “amici a noleggio” per combattere la solitudine. Tuttavia, la sua vita prende una piega inaspettata quando i nipoti di un ricco imprenditore lo assumono per una missione quasi impossibile: diventare amico del loro zio e convincerlo a non chiudere la sua storica fabbrica di dolci. Ci riuscirà usando la sua arma migliore, l’empatia?

Rai 2, ore 21:00 – Ma… diamoci del tour! In Europa

Enrico Brignano prosegue il suo esilarante viaggio in giro per l’Europa. In questo nuovo appuntamento, infatti, il comico romano racconta con la sua inconfondibile ironia vizi e virtù del Vecchio Continente, alternando sketch comici, acute riflessioni e divertenti momenti musicali. Una serata, quindi, all’insegna dell’intrattenimento intelligente e leggero.

Rai 3, ore 21:05 – Il Barbiere di Siviglia

La grande opera lirica torna in prima serata. Questa sera, infatti, Rai 3 propone uno dei capolavori di Gioachino Rossini. Seguiremo quindi le spassose avventure di Figaro, l’astuto e vulcanico barbiere di Siviglia, che con mille inganni aiuta il Conte d’Almaviva a conquistare la bella Rosina, in una produzione moderna, colorata e vivace.

Rai 4, ore 21:20 – Fire Country

Doppio appuntamento con l’adrenalinica serie ambientata in California. Negli episodi “La mia squadra” e “Trappola mortale”, infatti, i detenuti che hanno scelto di diventare pompieri si trovano ad affrontare non solo incendi devastanti, ma anche profondi e complessi dilemmi morali che metteranno alla prova la loro lealtà e il loro coraggio.

Rai Movie, ore 21:10 – Pixels

Un’originale commedia d’azione con Adam Sandler. Quando una razza aliena interpreta erroneamente i messaggi dei videogiochi arcade degli anni ’80 come una dichiarazione di guerra, scatena un’invasione sulla Terra usando proprio i personaggi di quei giochi, come Pac-Man e Donkey Kong. Per questo motivo, l’unica speranza dell’umanità è una squadra di ex campioni di videogiochi, ormai adulti e nostalgici, che dovranno salvare il mondo.

Rai Premium, ore 21:20 – Il giovane Montalbano 2

Un nuovo, intricato caso per il giovane Salvo Montalbano. Questa volta, infatti, il commissario si trova a indagare su un delitto che coinvolge un’antica e nobile famiglia siciliana, un misterioso testamento conteso e una serie di segreti inconfessabili. Un’indagine, quindi, da risolvere con la consueta, geniale intuizione e un pizzico di amara ironia.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Canale 5, ore 21:20 – Belle & Sebastien – L’avventura continua

Prosegue l’emozionante avventura con il secondo capitolo della celebre trilogia. Questa volta, infatti, il giovane Sébastien e il suo inseparabile cane Belle partono per un viaggio pericoloso attraverso le Alpi, alla disperata ricerca di Angelina, data per dispersa dopo un drammatico incidente aereo. Una storia di coraggio, amicizia e legami indissolubili, immersa in paesaggi mozzafiato.

Italia 1, ore 21:20 – Yoga Radio Estate

Un evento unico che unisce musica e benessere. In questa serata speciale, infatti, si alterneranno sul palco grandi ospiti e performance live, in un’atmosfera dedicata alla musica, alla meditazione e all’energia positiva. Un’occasione, quindi, per ricaricarsi e godere di buona musica.

Rete 4, ore 21:25 – Delitti ai Caraibi – La maledizione del Dorlis

Nuovo appuntamento con la serie poliziesca ambientata nella splendida Martinica. Questa volta, le detective Melissa e Gaëlle devono indagare sulla misteriosa morte di una giornalista. La vittima, infatti, era un’appassionata di occulto e stava investigando su un’antica leggenda locale, quella del “Dorlis”. Un’indagine, quindi, che si muove tra folklore, superstizione e un assassino molto reale.

La7, ore 20:35 – In Onda

Spazio all’attualità con il talk show politico condotto da Marianna Aprile e Luca Telese. A seguire, il film Cose nostre – Malavita, un’irriverente commedia gangster con Robert De Niro e Michelle Pfeiffer.

TV8, ore 21:30 – I delitti del BarLume – Il telefono senza fili

Un cadavere viene ritrovato in un vecchio casotto abbandonato a Pineta. Di conseguenza, il barista-detective Massimo e l’inossidabile quartetto di pensionati ficcanaso si lanciano in una nuova indagine, tra battute fulminanti, sospetti incrociati e tanta ironia toscana.

Nove, ore 21:30 – Chelsea – Milan

Grande calcio internazionale in diretta dallo Stamford Bridge. In questa prestigiosa amichevole estiva, infatti, il Milan di Paulo Fonseca affronta il Chelsea per testare la condizione in vista della nuova stagione.

I film di questa sera in TV martedì 12 agosto 2025

Iris, ore 21:00 – Posta grossa a Dodge City

Un classico western del 1966 con il grande Henry Fonda. La storia, infatti, ruota attorno a una partita di poker annuale che riunisce i cinque uomini più ricchi del Texas. Tuttavia, quando uno di loro ha un malore, sua moglie decide coraggiosamente di prendere il suo posto al tavolo, dando vita a una sfida inattesa e carica di altissima tensione.

La5, ore 21:10 – Escándalo – Storia di un’ossessione

Prosegue l’intensa serie drammatica spagnola. Inés, una donna di 42 anni, dopo aver subito un aborto spontaneo e tentato il suicidio, viene salvata dal quindicenne Hugo. Da quel momento, Inés sviluppa un legame morboso e ossessivo con il ragazzo, intraprendendo una relazione proibita che la consumerà tra desiderio e un profondo senso di colpa.

Cielo, ore 21:20 – Il Trono di Spade – La Donna Rossa

La serata si tinge di fantasy con uno degli episodi più iconici della sesta stagione. A Castello Nero, infatti, Melisandre rivela finalmente il suo vero volto, mentre Jon Snow, dopo gli sconvolgenti eventi precedenti, deve affrontare nuove e terribili minacce che incombono sul Nord. A seguire, il programma Uomini di ferro.

La7D, ore 21:20 – Julie & Julia

Una deliziosa commedia biografica con le straordinarie Meryl Streep e Amy Adams. Il film, infatti, intreccia su due piani temporali diversi le vite di due donne: quella di Julia Child, la leggendaria cuoca che ha portato la cucina francese in America, e quella di Julie Powell, una giovane blogger che decide di replicare tutte le sue ricette in un anno. Due storie unite dalla passione per il cibo.

I film su Sky martedì 12 agosto 2025

Sky Cinema Uno, ore 21:15 – Star Trek – Il futuro ha inizio

L’acclamato reboot della saga fantascientifica, diretto da J.J. Abrams. Il film, infatti, ci riporta alle origini, mostrandoci la turbolenta giovinezza di James T. Kirk e il suo primo, fatidico incontro con il vulcaniano Spock a bordo della U.S.S. Enterprise. Un’avventura spettacolare tra battaglie intergalattiche e paradossi temporali.

Sky Cinema Action, ore 21:00 – Heart of the Sea – Le origini di Moby Dick

Un’avventura epica e spettacolare diretta da Ron Howard. Il film, infatti, racconta la vera storia che ha ispirato il capolavoro di Herman Melville. Un equipaggio di balenieri, guidato da Chris Hemsworth, si scontra con una balena bianca di dimensioni mostruose, iniziando una lotta per la sopravvivenza in mare aperto.

Sky Cinema Collection, ore 21:15 – I delitti del BarLume – Aria di mare

Un nuovo, misterioso omicidio scuote l’immaginaria cittadina di Pineta. Di conseguenza, il barista-detective Massimo e l’irresistibile quartetto di pensionati ficcanaso tornano in azione, pronti a risolvere il caso con la loro solita, inconfondibile miscela di ironia toscana e acuta intuizione.

Sky Cinema Comedy, ore 21:00 – Una notte da leoni 2

Il “branco di lupi” colpisce ancora. Questa volta, infatti, Phil, Stu, Alan e Doug si risvegliano dopo un folle addio al celibato a Bangkok, senza alcuna memoria della notte precedente. Una commedia demenziale e un cult generazionale che garantisce caos e risate a crepapelle.

Sky Cinema Family, ore 21:00 – Dolittle

Robert Downey Jr. veste i panni del celebre e stravagante medico capace di parlare con gli animali. In questa nuova avventura, infatti, dovrà intraprendere un viaggio epico verso un’isola mitica alla ricerca di una cura per la giovane regina, insieme al suo esercito di amici animali.

Sky Cinema Romance, ore 21:00 – Mamma mia! – Ci risiamo

Torna la magia del musical con le canzoni degli ABBA. In questo sequel, infatti, Sophie si prepara a riaprire l’hotel Bella Donna sull’isola di Kalokairi. Allo stesso tempo, attraverso flashback pieni di musica e nostalgia, scopriamo come sua madre Donna arrivò sull’isola e incontrò i suoi tre grandi amori.