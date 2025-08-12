Si prospetta una vera e propria rivoluzione per quel che concerne il daytime di Canale 5. Da settembre, sulla rete ammiraglia del Biscione debutta Dentro la Notizia, format che sostituisce Pomeriggio Cinque.

Dentro la Notizia, l’annuncio di Gianluigi Nuzzi

Al timone di Dentro la Notizia è confermato il giornalista Gianluigi Nuzzi, molto conosciuto in quel di Mediaset soprattutto per l’esperienza, molto fortunata, da conduttore di Quarto Grado.

Lo scorso luglio, durante la presentazione dei nuovi palinsesti di Mediaset, era stata annunciata la presenza, nel pomeriggio dell’ammiraglia, di un rotocalco informativo guidato proprio da Nuzzi. L’11 agosto scorso è arrivata la conferma da parte del conduttore: il nuovo programma si chiama Dentro la Notizia.

Il presentatore, protagonista di una clip, sottolinea: “Le scenografie dobbiamo ancora allestirle, il titolo però non è più una sorpresa da questo momento perché si chiamerà Dentro la notizia“.

In cosa consiste il programma

A fornire qualche dettaglio in più in merito al meccanismo di funzionamento di Dentro la Notizia ci ha pensato lo stesso Gianluigi Nuzzi. Esso, nel video di presentazione del nuovo format, ammette: “Insieme entreremo nei racconti, nelle notizie, nei fatti, giorno per giorno. Come un mosaico il nostro Paese, tutti i pezzettini devono mettersi bene insieme e così noi arriveremo alla verità. Vi aspetto dalle 17 tutti i giorni“.

Le puntate, previste dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 17:00 su Canale 5, dedicano, in primis, grande spazio alle principali vicende di cronaca nera, tema di cui Nuzzi è da anni un esperto grazie alla già citata esperienza con Quarto Grado. Spazio, poi, al racconto dell’attualità mediante un approccio diretto ed un’attenzione particolare alle storie che compongono il panorama sociale e quello politico del nostro paese.

Dentro la Notizia, giunge la lunga storia di Pomeriggio Cinque

La scelta di far debuttare Dentro la Notizia e di cancellare Pomeriggio Cinque è un chiaro segnale, da parte del Biscione, di discontinuità con il passato.

Pomeriggio Cinque ha esordito nel 2008 ed è andato in onda per ben diciassette anni. I primi quindici, ovvero fino al 2023, sono stati condotti da Barbara D’Urso, che è riuscita a portare al successo il format. Dopo il suo allontanamento e l’arrivo della sostituta Myrta Merlino, il rotocalco pomeridiano ha iniziato un lungo e progressivo calo negli ascolti. L’edizione 2024-2025 è stata la meno vista di sempre, avendo chiuso con una media share di appena il 13,7%.

A Gianluigi Nuzzi è affidato ora il compito di provare, con Dentro la Notizia, a risollevare il pomeriggio autunnale ed invernale di Canale 5.