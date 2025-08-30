Da svariate edizioni di Ballando con le stelle è ricorrente l’incursione Paolo Belli che, dopo l’esibizione del ballerino per una notte, prova a convincere gli ospiti di turno a firmare un “contratto” per gareggiare da concorrenti l’anno successivo. Si tratta di una semplice gag, che tuttavia, almeno osservando il cast di quest’anno, sembra aver avuto un fondo di verità.

Ballando con le stelle da ospiti a concorrenti, Barbara D’Urso il caso più eclatante

Se si analizza il cast di concorrenti di Ballando con le stelle 2025, ventesima edizione del format, il nome che spicca su tutti è quello di Barbara D’Urso. La sua partecipazione al talent è senza dubbio l’operazione mediatica più eclatante messa in opera da Milly Carlucci nelle ultime settimane e potrebbe avere delle origini nel passato.

Non è un mistero la passione per la danza di D’Urso, che già nel 2018 era stata data come possibile ospite nel talent. Tale partecipazione, alla fine, non andò in porto, ma è stata solo rimandata di qualche anno. L’ex conduttrice del Biscione ha debuttato a Ballando con le stelle, in qualità di Ballerina per una notte, nell’edizione dello scorso anno. Una sorta di prova generale che, evidentemente, è andata per il verso giusto, visto che dal prossimo settembre sarà nel cast dei concorrenti ufficiali.

Il medesimo destino per Fabio Fognini

Barbara D’Urso non è la sola ad aver compiuto il percorso da ospite a concorrente di Ballando con le stelle.

Era il 14 dicembre dello scorso anno, si svolgevano le attese semifinali e in qualità di Ballerino per una notte c’era il tennista italiano Fabio Fognini. È passato meno di un anno e nel frattempo Fognini ha abbandonato il mondo del tennis agonistico dopo la sconfitta, giunta al termine di un ottimo match, contro Carlos Alcaraz.

Questo cambio di vita potrebbe aver agevolato il suo approdo nel cast di concorrenti di Ballando con le stelle 2025, divenuto ufficiale nelle scorse settimane.

Ballando con le stelle da ospiti a concorrenti, i precedenti del passato

Già in passato gli ospiti di Ballando con le stelle sono diventati, l’anno seguente, concorrenti. Nel 2022, durante la diciassettesima edizione, Carlucci ha accolto, come ballerine per una notte nella quarta e quinta puntata, Paola Perego e Wanda Nara. Entrambe, dodici mesi dopo, sono entrate nel cast ufficiale, con la showgirl argentina che, fra l’altro, è risultata essere la vincitrice.

Milly Carlucci, insomma, sembra selezionare i ballerini per una notte con un criterio ben preciso. A tal proposito, bene monitorare con attenzione gli ospiti della prossima stagione: d’altronde, potrebbero scendere in pista alcuni dei futuri membri del cast della ventunesima edizione.