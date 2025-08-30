Si prospetta un’edizione ricca di novità quella 2025-2026 per Forum. La trasmissione sarà proposta, con puntate inedite, da Canale 5 a partire da lunedì 8 settembre.

Forum 2025-2026, conduce Barbara Palombelli

Con quella al via l’8 settembre, il programma raggiunge la 41esima edizione. Nonostante la longevità, comunque, il format continua ad ottenere ottimi dati di ascolto: la passata stagione, sulla rete ammiraglia del Biscione, ha chiuso con una media ascolti pari al 19% di share, con oltre un milione e 300 mila telespettatori.

A guidare lo show è confermata Barbara Palombelli. La padrona di casa affronta la tredicesima edizione consecutiva al timone della trasmissione, nella quale ha esordito nella stagione 2013-2014, subentrando a Rita Dalla Chiesa. Gli appuntamenti della prossima edizione sono visibili, oltre che in televisione, anche in streaming ed on demand mediante l’applicazione Mediaset Infinity.

La new entry nel cast è Camilla Mancini

A Forum 2025-2026 è prevista una importante novità che riguarda il cast di co-conduttori ed ospiti fissi. A comunicare la notizia è la stessa Barbara Palombelli, che in un intervento all’agenzia AdnKronos ha affermato: “La storia di Camilla Mancini mi ha affascinato, ho letto i suoi libri e mi sono innamorata della sua storia. E così l’ho voluta a Forum. La sua storia verrà raccontata in trasmissione, abbiamo preparato una clip di presentazione con lei che racconta il suo percorso“.

Camilla Mancini, classe 1997, è la figlia di Roberto Mancini, ex Commissario Tecnico della Nazionale italiana di calcio. La giovane, qualche mese fa, ha scritto un libro intitolato Sei una farfalla. Nel tomo autobiografico ha raccontato la sua lotta contro il bullismo: ai tempi della scuola, infatti, Mancini è stata presa di mira da alcuni compagni a causa di una paresi facciale, sorta come complicanza dovuta al parto.

Forum 2025-2026, i giudici

Delle novità attendono Forum 2025-2026 anche per quel che concerne i giudici. Così come lo scorso anno, tornano in tale ruolo Annamaria Bernardini De Pace e Francesco Foti. Una novità è, invece, il coinvolgimento del magistrato Claudio Mattioli e il ritorno di una vecchia conoscenza dello show, ovvero Beatrice Dalia.

Secondo quanto ha comunicato il settimanale TV Sorrisi e Canzoni, escono di scena due giudici. Il primo è Bartolo Antoniolli, nel cast della trasmissione dal 2019. Il secondo è Simona Napoletani, che invece ha esordito nello show nel 2018.

Per ciò che concerne i temi, infine, Palombelli ha ammesso che avranno ampio spazio, nel corso dell’edizione, le questioni relative agli adolescenti ed al diritto alla salute.