La programmazione per stasera in tv domenica 31 agosto 2025 chiude il mese con un palinsesto ricco di fiction, inchieste, commedie e film storici. In particolare, su Rai 1 il pubblico ritrova Imma Tataranni – Sostituto Procuratore, mentre invece su Rai 3 va in onda una nuova puntata di PresaDiretta, dedicata al rapporto tra religione e politica negli Stati Uniti. Parallelamente, su Canale 5 prosegue la soap turca La notte nel cuore, e Italia 1 propone la commedia italiana Tu la conosci Claudia?. Infine, su La7 c’è spazio per la storia con Diana – La storia segreta di Lady D.

Stasera in TV domenica 31 agosto 2025, Rai

Per cominciare con la programmazione Rai, Rai 1 alle 21:30 trasmette una puntata della seconda stagione di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore, in cui Imma indaga sulla scomparsa di una giovane influencer, mentre allo stesso tempo affronta nuove tensioni familiari con Pietro.

Passando a Rai 2, alle 21:20 il canale manda in onda l’incontro di basket Bosnia–Italia, un match valido per il torneo europeo maschile.

Invece, su Rai 3, alle 21:00, il palinsesto offre PresaDiretta con l’inchiesta Trump, l’uomo di Dio, firmata da Riccardo Iacona, che analizza il ruolo della religione nella politica americana.

Nel frattempo, Rai 4 alle 21:20 propone il film Rodeo, dove una giovane ribelle trova la libertà nel mondo delle corse motociclistiche clandestine. A seguire, il canale trasmette A Lonely Place to Die, un thriller ambientato tra le montagne scozzesi.

Allo stesso modo, Rai Movie alle 21:10 presenta Spencer, con Kristen Stewart nei panni di Lady Diana, in un Natale che si rivelerà decisivo per la sua vita. Subito dopo, alle 23:05, segue The Queen, con Helen Mirren, un film che racconta la crisi della monarchia dopo la morte di Diana.

Per concludere, Rai Premium alle 21:20 manda in onda Un’estate a Mykonos, la storia romantica di una donna che trova l’amore sulla splendida isola greca.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Spostandoci sui canali Mediaset, Canale 5 alle 21:20 trasmette La notte nel cuore, la soap turca che continua a regalare nuovi colpi di scena tra Sevilay, Cihan e Melek.

Contemporaneamente, Italia 1 alle 21:20 offre Tu la conosci Claudia?, una commedia degli equivoci con Claudio Bisio e Paola Cortellesi. Successivamente, alle 23:00, la serata prosegue con Italiano medio, la satira grottesca firmata da Maccio Capatonda.

Parallelamente, Rete 4 alle 21:20 manda in onda una nuova puntata di Freedom – Oltre il confine, con Roberto Giacobbo che guida gli spettatori tra misteri e archeologia.

La7, dal canto suo, alle 21:15 trasmette Diana – La storia segreta di Lady D, un ritratto intimo degli ultimi anni della principessa.

Inoltre, TV8 alle 21:30 propone una serata con I delitti del BarLume, trasmettendo l’episodio 10, seguito alle 23:30 dall’episodio 11.

Infine, Nove alle 21:30 manda in onda La Corrida, il celebre show di dilettanti allo sbaraglio.

I film di questa sera in TV domenica 31 agosto 2025

Per quanto riguarda l’offerta cinematografica della serata, le opzioni sono numerose e variegate. Innanzitutto, su Rai Movie troviamo una doppietta dedicata alla famiglia reale britannica con Spencer, che racconta un Natale decisivo per Lady Diana, e subito dopo The Queen, che esplora la crisi della monarchia dopo la sua morte. Invece, per gli amanti del thriller, Rai 4 propone Rodeo, la storia di una giovane ribelle nel mondo delle corse clandestine, e a seguire A Lonely Place to Die, un’avventura ad alta tensione tra le montagne. Per chi preferisce una storia romantica, Rai Premium offre Un’estate a Mykonos. Parallelamente, su Italia 1 c’è spazio per la commedia italiana con Tu la conosci Claudia?, seguita dalla satira di Italiano medio. La7, dal canto suo, presenta Diana – La storia segreta di Lady D, un ritratto intimo della principessa. Inoltre, Cielo trasmette The Core, un film catastrofico, mentre su Iris troviamo il dramma storico Michael Collins e, a seguire, il film d’autore Dolor y Gloria. Per i più piccoli, TwentySeven propone Due fratelli, e Rai Gulp offre Dreambuilders – La fabbrica dei sogni. Infine, per gli amanti dei classici italiani, Cine34 manda in onda Il secondo tragico Fantozzi e Rai Storia presenta L’armata Brancaleone. Completano l’offerta La5 con Tata Giramondo: Missione Italia e Top Crime con Poirot a Styles Court.

I film su Sky domenica 31 agosto 2025

Infine, passando alla programmazione di Sky, il palinsesto è altrettanto ricco. In primo luogo, su Sky Cinema Uno troviamo The Brutalist, la storia di un architetto sopravvissuto all’Olocausto. Allo stesso tempo, Sky Cinema Action propone The Beekeeper, un thriller su un ex agente in cerca di vendetta. Per di più, Sky Cinema Collection trasmette I delitti del BarLume – Il re dei giochi, un giallo ambientato in Toscana. Per chi cerca una risata, invece, Sky Cinema Comedy manda in onda Una notte da leoni 2. Parallelamente, Sky Cinema Family offre il fantasy Il cacciatore e la regina di ghiaccio. Per concludere, Sky Cinema Romance regala una serata romantica con L’ora più bella, una storia d’amore durante la Seconda Guerra Mondiale.