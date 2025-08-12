Si prospettano essere decisamente molto ricchi i palinsesti 2025-2026 di Rai Radio 2. A dirlo è L’Espresso, che in un articolo ha proposto un focus sulla programmazione dell’emittente radiofonica della TV di Stato.

Rai Radio 2 palinsesti 2025-2026, promozione per Caterpillar e il ritorno di Rosario Fiorello

Nei palinsesti 2025-2026 di Rai Radio 2 spiccano i ritorni di due capisaldi della scorsa stagione.

In primis è confermato Caterpillar, format di Sara Zambotti, Massimo Cirri e Paolo Labati. Proposto dal lunedì al venerdì, dovrebbe cambiare l’orario di messa in onda, posticipando di circa un’ora e mezza l’inizio, fissato alle 19:45. Le puntate dovrebbero poi terminare alle 21:00.

Ad ottobre, poi, torna Radio 2 Radio Show La Pennicanza, varietà guidato dallo showman Rosario Fiorello e dalla sua spalla destra Fabrizio Biggio. Confermati anche Lillo & Greg con il loro Lillo & Greg 610, che potrebbe essere proposto tutti i giorni. Gianluca Semprini e Nunzia De Girolamo sono al timone di Maschio Selvaggio, trasmissione alla seconda edizione.

Chiude Non è un paese per giovane

Un format che quasi certamente non tornerà in onda su Rai Radio 2 nella stagione 2025-2026 è Non è un paese per giovani. Il programma, lo scorso anno, era guidato da Max Cervelli e dal giornalista Tommaso Labbate. Quest’ultimo, tuttavia, ha abbandonato la TV di Stato ed ha ufficializzato il passaggio a Rete 4, dove in autunno debutterà con il talk show Realpolitik.

Max Cervelli dovrebbe lavorare in coppia con Serena Bortone, in uno show radiofonico che potrebbe essere trasmesso in una fascia differente da quella pomeridiana, come ricorda, ancora una volta, L’Espresso.

Rai Radio 2 palinsesti 2025-2026, i nuovi volti

I palinsesti 2025-2026 di Rai 2 dovrebbero accogliere nuovi volti. La new entry più attesa è Belen Rodriguez. Per la conduttrice si tratterebbe dell’esordio assoluto in radio, ma non sono ancora stati comunicati i dettagli.

Altro ingresso è quello di Elenoire Casalegno. Per lei si aprirebbero le porte di un nuovo morning show, nel quale potrebbe contare sul sostegno di Germano Davide Lanzoni, noto con il soprannome Il Milanese Imbruttito.

La sera, ma solamente in determinati giorni della settimana, spazio alla coppia Agostino Penna e Federica Elmi. Nel fine settimana, la conduttrice Federica Gentile, impegnata su Rai 2 con lo show Playlist, guida una nuova trasmissione di approfondimento sportivo. Infine, atteso il coinvolgimento di Francesca Parisella. Reduce dall’esperienza su Rai 3 al timone di Estate Benessere, dovrebbe essere la padrona di casa di un format incentrato sui temi legati alla salute ed alla sana alimentazione.