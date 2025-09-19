Mediaset ha ufficializzato i primi sei concorrenti del Grande Fratello 2025. Come preannunciato già in precedenza, la scelta dei protagonisti conferma la volontà di ricercare storie forti da raccontare.

Grande Fratello 2025 concorrenti, il pugile Matteo

Nell’elenco dei concorrenti del Grande Fratello 2025 è presente, in primis, Matteo. Descritto come un gigante buono, il ragazzo è un abile pugile, che si è sempre conquistato il rispetto degli altri, sia dentro che fuori dal ring. Un giorno, però, la sua vita è cambiata per sempre. Matteo non ha allenato solo il corpo, ma anche la mente: non a caso, conosce a memoria La Divina Commedia.

Altro partecipante destinato a varcare la Porta Rossa del Grande Fratello è Jonas. Studente universitario, ha due passioni: la prima è per la filosofia, la seconda per le arti marziali. Esuberante, ribelle e poco incline alla diplomazia, è alla ricerca dell’amore vero ed ha vissuto, per alcuni mesi, in Cina.

Le storie di Anita ed Omer

Simona Ventura e la sua squadra hanno deciso di coinvolgere, al Grande Fratello, Anita. Sin da piccolissima si è trovata costretta a fare i conti con problemi decisamente più grandi di lei. Abituata a conquistare tutto da sola, chi avrebbe dovuto proteggerla in realtà l’ha delusa. È disposta a tutto pur di proteggere le persone che ama.

Il quarto concorrente ufficiale del Grande Fratello 2025 è Omer. L’uomo porta con sé una storia di rinascita: ha visto la sua casa crollare proprio davanti ai suoi occhi. Nonostante le enormi difficoltà, però, ha sempre lottato e resistito, dimostrando una forza d’animo invidiabile. Ha cambiato vita giungendo nel nostro paese ed ora ricerca, nel reality, la sua rivincita.

Grande Fratello 2025 concorrenti, il medico Giulio e la mamma Francesca

Il penultimo concorrente ufficiale che partecipa al Grande Fratello 2025 è Francesca. Nonostante sia giovane ha due figli grandi, che hanno con lei un rapporto stupendo. Originaria di Roma, la sua vita famigliare è cambiata per sempre quando, dopo un sospetto ed un conseguente appostamento, ha scoperto un tradimento.

Infine, il cast di partecipanti è completato da Giulio. È un medico, è single ed è alla ricerca di una donna “capace di stare un passo avanti a lui“. La sua prospettiva di vita è profondamente mutata dopo un incontro molto importante avvenuto in Africa.

La nuova edizione del Grande Fratello, la prima guidata da Simona Ventura, esordisce in prima serata su Canale 5 il prossimo lunedì 29 settembre.