Morte Claudia Cardinale
Addio a Claudia Cardinale: la diva che ha incantato il mondo

Sveva Loriano
23 Settembre 2025 2 Minuti di lettura
Il cinema italiano e internazionale saluta con commozione Claudia Cardinale, scomparsa il 23 settembre 2025 all’età di 87 anni nella sua casa di Nemours, vicino a Parigi. L’annuncio è stato dato dal suo agente, che ha confermato che l’attrice si è spenta serenamente, circondata dai figli.

Morte Claudia Cardinale: una carriera leggendaria

Nata a Tunisi il 15 aprile 1938, Claudia Cardinale è stata una delle attrici più iconiche del Novecento. Considerata la donna più bella del mondo negli anni ’60, ha saputo coniugare fascino e talento in una carriera lunga oltre 60 anni:

  • Ha lavorato con i più grandi registi italiani:
    • Federico Fellini in
    • Luchino Visconti in Il Gattopardo e Vaghe stelle dell’Orsa
    • Sergio Leone in C’era una volta il West
    • Mario Monicelli, Luigi Comencini, Valerio Zurlini, Mauro Bolognini, Damiano Damiani
  • Ha recitato anche con registi internazionali come Blake Edwards, Werner Herzog e Manoel de Oliveira
  • Premi e riconoscimenti:
    • 3 David di Donatello
    • 3 Nastri d’Argento
    • Leone d’oro alla carriera (1993)
    • David alla carriera (1997)

Morte Claudia Cardinale: i funerali

I funerali si terranno in forma privata a Nemours, la cittadina francese dove l’attrice viveva da anni. La famiglia ha chiesto riservatezza e raccoglimento, lontano dai riflettori che hanno accompagnato la sua vita.

Il ricordo

Claudia Cardinale ha incarnato l’eleganza, la forza e la sensualità del cinema italiano. La sua voce roca, il sorriso magnetico e la presenza scenica hanno reso immortali i suoi personaggi.
La sua eredità vive nei film, nei premi, e nel cuore di chi l’ha amata.

I suoi successi:

Capolavori italiani

  • Il Gattopardo (1963) di Luchino Visconti
    → Cardinale interpreta Angelica, simbolo di bellezza e trasformazione in un’Italia che cambia.
  • (1963) di Federico Fellini
    → Un ruolo enigmatico in uno dei film più influenti della storia del cinema.
  • La ragazza con la valigia (1961) di Valerio Zurlini
    → Una delle sue interpretazioni più intense e drammatiche.
  • Rocco e i suoi fratelli (1960) di Luchino Visconti
    → Film corale che ha segnato il neorealismo italiano.
  • Il bell’Antonio (1960) di Mauro Bolognini
    → Tratto dal romanzo di Vitaliano Brancati, con Marcello Mastroianni

Successi internazionali

  • C’era una volta il West (1968) di Sergio Leone
    → Cardinale è Jill, donna forte e misteriosa in un western epico.
  • La Pantera Rosa (1963) di Blake Edwards
    → Al fianco di David Niven e Peter Sellers, in una commedia cult.
  • Fitzcarraldo (1982) di Werner Herzog
    → Avventura visionaria nella giungla amazzonica.
  • Il giorno della civetta (1968) di Damiano Damiani
    → Tratto dal romanzo di Sciascia, con Franco Nero.

Ruoli memorabili e impegno sociale

  • La storia (1986) di Luigi Comencini
    → Tratto dal romanzo di Elsa Morante, Cardinale interpreta una madre durante la guerra.
  • Son nom de Venise dans Calcutta désert (1970) di Marguerite Duras
    → Opera sperimentale e poetica.

 

Sveva Loriano

