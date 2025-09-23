Il cinema italiano e internazionale saluta con commozione Claudia Cardinale, scomparsa il 23 settembre 2025 all’età di 87 anni nella sua casa di Nemours, vicino a Parigi. L’annuncio è stato dato dal suo agente, che ha confermato che l’attrice si è spenta serenamente, circondata dai figli.

Morte Claudia Cardinale: una carriera leggendaria

Nata a Tunisi il 15 aprile 1938, Claudia Cardinale è stata una delle attrici più iconiche del Novecento. Considerata la donna più bella del mondo negli anni ’60, ha saputo coniugare fascino e talento in una carriera lunga oltre 60 anni:

Ha lavorato con i più grandi registi italiani: Federico Fellini in 8½ Luchino Visconti in Il Gattopardo e Vaghe stelle dell’Orsa Sergio Leone in C’era una volta il West Mario Monicelli, Luigi Comencini, Valerio Zurlini, Mauro Bolognini, Damiano Damiani

Ha recitato anche con registi internazionali come Blake Edwards, Werner Herzog e Manoel de Oliveira

Premi e riconoscimenti: 3 David di Donatello 3 Nastri d’Argento Leone d’oro alla carriera (1993) David alla carriera (1997)



Morte Claudia Cardinale: i funerali

I funerali si terranno in forma privata a Nemours, la cittadina francese dove l’attrice viveva da anni. La famiglia ha chiesto riservatezza e raccoglimento, lontano dai riflettori che hanno accompagnato la sua vita.

Il ricordo

Claudia Cardinale ha incarnato l’eleganza, la forza e la sensualità del cinema italiano. La sua voce roca, il sorriso magnetico e la presenza scenica hanno reso immortali i suoi personaggi.

La sua eredità vive nei film, nei premi, e nel cuore di chi l’ha amata.

I suoi successi:

Capolavori italiani

Il Gattopardo (1963) di Luchino Visconti

→ Cardinale interpreta Angelica, simbolo di bellezza e trasformazione in un’Italia che cambia.

(1963) di Luchino Visconti → Cardinale interpreta Angelica, simbolo di bellezza e trasformazione in un’Italia che cambia. 8½ (1963) di Federico Fellini

→ Un ruolo enigmatico in uno dei film più influenti della storia del cinema.

(1963) di Federico Fellini → Un ruolo enigmatico in uno dei film più influenti della storia del cinema. La ragazza con la valigia (1961) di Valerio Zurlini

→ Una delle sue interpretazioni più intense e drammatiche.

(1961) di Valerio Zurlini → Una delle sue interpretazioni più intense e drammatiche. Rocco e i suoi fratelli (1960) di Luchino Visconti

→ Film corale che ha segnato il neorealismo italiano.

(1960) di Luchino Visconti → Film corale che ha segnato il neorealismo italiano. Il bell’Antonio (1960) di Mauro Bolognini

→ Tratto dal romanzo di Vitaliano Brancati, con Marcello Mastroianni

Successi internazionali

C’era una volta il West (1968) di Sergio Leone

→ Cardinale è Jill, donna forte e misteriosa in un western epico.

(1968) di Sergio Leone → Cardinale è Jill, donna forte e misteriosa in un western epico. La Pantera Rosa (1963) di Blake Edwards

→ Al fianco di David Niven e Peter Sellers, in una commedia cult.

(1963) di Blake Edwards → Al fianco di David Niven e Peter Sellers, in una commedia cult. Fitzcarraldo (1982) di Werner Herzog

→ Avventura visionaria nella giungla amazzonica.

(1982) di Werner Herzog → Avventura visionaria nella giungla amazzonica. Il giorno della civetta (1968) di Damiano Damiani

→ Tratto dal romanzo di Sciascia, con Franco Nero.

Ruoli memorabili e impegno sociale